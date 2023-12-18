我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

胡錫進炒股半年大虧 「很多人不敢相信有下個春天」

記者賴錦宏／即時報導
陸股跌跌不休，約半年前高調投入股市投資的《環球時報》前總編輯胡錫進，如今也慘遭套牢。（新華社）
陸股跌跌不休，約半年前高調投入股市投資的《環球時報》前總編輯胡錫進，如今也慘遭套牢。（新華社）

A股跌跌不休，15日三大股指再次集體下跌。曾為A股唱讚歌的黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進當日很沮喪，並稱他已虧損超過人民幣4萬元（約合5600美元）。胡錫進並稱，「很多人不敢相信還會有下一個春天」。

胡錫進在他最新炒股日記中表示「很沮喪」，他說「我個人變成了新虧864元，總浮虧已經達到了42,317元。」

網易商業信息分享平台「新行情」15日報導，胡錫進炒股半年，已虧損人民幣4.2萬元。

胡錫進還透露，當天下午參加一個會議，旁邊一位女教授說，「大約8年前進的股市，投了60萬元，現在只剩下不到20萬元。她說她要求自己把股市這件事忘了，就當那60萬塊錢根本就沒有掙過。」

他說，「感覺股市現在真是深冬，以致於很多人不敢相信還會有下一個春天」、「我還是不相信，我的48萬元有一天會虧得剩下十幾萬元，甚至幾萬元。」

據悉，胡錫進今年6月26日高調宣布加入炒股行列，當時曾引起大陸民眾關注。當時他給帳戶匯入人民幣10萬元，之後一路加碼至42萬。

但9月20日，胡錫進就在他的炒股日記中稱，他的投資已經虧損人民幣14,315元。10月18日，胡錫進再發文稱，新增虧損6,774元，總浮虧首次突破人民幣3萬元。10月23日，胡錫進投資虧損已經超過4萬了。

中金在線財經號作者邱林評論，「胡錫進沒有炒股的命，卻得了炒股的病」，「每天秀賺了、虧了，很像有些網紅每天晒照片博眼球，其實很無聊。」

他說，「胡錫進炒股只是一個幌子，他通過所謂『炒股』這一表現形式，來製造新的熱點，製造新的流量，最終『堤內損失堤外補』。」

有網友表示，他自己就是因為胡錫進而進入股市的，沒想到現在被套牢。

今年截止11月底，大陸股市累計下跌12.9%，但周邊的台灣、日本、南韓印度股市則分別上升25.3%、19.4%、15.2%及14.1%，美國納斯達克指數更大漲37%。

分析認為，陸股不是以市場導向為核心原則的資本市場，政府可以進場干預，民眾權益極易被剝奪，結果導致資金持續撤離。

投資 印度 南韓

上一則

趙少康聲援黎智英 籲北京善待香港

延伸閱讀

「年薪20萬上海大齡女想找30萬碩士男」讓3個大V吵起來

「年薪20萬上海大齡女想找30萬碩士男」讓3個大V吵起來
2億彩券「選七中七」有內幕？ 胡錫進：這次懷疑有正當性

2億彩券「選七中七」有內幕？ 胡錫進：這次懷疑有正當性
西藏捐血事件沒特權? 胡錫進：絕非空穴來風

西藏捐血事件沒特權? 胡錫進：絕非空穴來風
中國安檢過度普及 胡錫進稱浪費資源、地鐵慘虧

中國安檢過度普及 胡錫進稱浪費資源、地鐵慘虧

熱門新聞

中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
央視播出習近平在越南的歡迎畫面，其中竟發現有人比中指。(取材自微博)

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

2023-12-16 05:30

超人氣

更多 >
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛