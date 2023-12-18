胡錫進炒股半年大虧 「很多人不敢相信有下個春天」

陸股跌跌不休，約半年前高調投入股市投資的《環球時報》前總編輯胡錫進，如今也慘遭套牢。（新華社）

A股跌跌不休，15日三大股指再次集體下跌。曾為A股唱讚歌的黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進當日很沮喪，並稱他已虧損超過人民幣4萬元（約合5600美元）。胡錫進並稱，「很多人不敢相信還會有下一個春天」。

胡錫進在他最新炒股日記中表示「很沮喪」，他說「我個人變成了新虧864元，總浮虧已經達到了42,317元。」

網易商業信息分享平台「新行情」15日報導，胡錫進炒股半年，已虧損人民幣4.2萬元。

胡錫進還透露，當天下午參加一個會議，旁邊一位女教授說，「大約8年前進的股市，投了60萬元，現在只剩下不到20萬元。她說她要求自己把股市這件事忘了，就當那60萬塊錢根本就沒有掙過。」

他說，「感覺股市現在真是深冬，以致於很多人不敢相信還會有下一個春天」、「我還是不相信，我的48萬元有一天會虧得剩下十幾萬元，甚至幾萬元。」

據悉，胡錫進今年6月26日高調宣布加入炒股行列，當時曾引起大陸民眾關注。當時他給帳戶匯入人民幣10萬元，之後一路加碼至42萬。

但9月20日，胡錫進就在他的炒股日記中稱，他的投資 已經虧損人民幣14,315元。10月18日，胡錫進再發文稱，新增虧損6,774元，總浮虧首次突破人民幣3萬元。10月23日，胡錫進投資虧損已經超過4萬了。

中金在線財經號作者邱林評論，「胡錫進沒有炒股的命，卻得了炒股的病」，「每天秀賺了、虧了，很像有些網紅每天晒照片博眼球，其實很無聊。」

他說，「胡錫進炒股只是一個幌子，他通過所謂『炒股』這一表現形式，來製造新的熱點，製造新的流量，最終『堤內損失堤外補』。」

有網友表示，他自己就是因為胡錫進而進入股市的，沒想到現在被套牢。

今年截止11月底，大陸股市累計下跌12.9%，但周邊的台灣、日本、南韓 及印度 股市則分別上升25.3%、19.4%、15.2%及14.1%，美國納斯達克指數更大漲37%。

分析認為，陸股不是以市場導向為核心原則的資本市場，政府可以進場干預，民眾權益極易被剝奪，結果導致資金持續撤離。