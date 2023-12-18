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趙少康聲援黎智英 籲北京善待香港

中央社台北18日電
國民黨副總統候選人趙少康（中）18日到集思台大會議中心出席台大貫博講座。（中央社）
國民黨副總統候選人趙少康（中）18日到集思台大會議中心出席台大貫博講座。（中央社）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反香港國安法案今天開審。國民黨副總統候選人趙少康說，反對當時香港街頭亂象，但他要聲援黎智英並呼籲北京善待香港，這樣對待香港，憑良心說，「我都不願意去香港，我也不願意去大陸」。

趙少康今天晚間到台大博思論壇演講時，一上台就談及黎智英案表示，黎智英是他的好友、也是美食家，兩人有時會互請吃飯，他到現在吃到好吃東西，都會想到黎智英還蹲在香港監牢。

趙少康說，2004年時任總統的陳水扁發起防禦性公投，他與媒體人陳文茜發起反公投，當時黎智英當時拿出很多錢訂做「拒領公投票」的貼紙牌子。他也曾問黎智英那麼有錢為何要挺身而出，黎智英說，媽媽過世時的遺言是「你有今天通通是香港給你的，你這輩子要為香港民主奮鬥」。

趙少康說，不贊成當時香港街頭亂象，把香港搞得很慘，但他反對因此把黎智英無限期關起來，並呼籲北京要善待香港，現在香港股票大跌、人都跑了，他本來覺得北京不管怎樣都會善待香港，至少讓台灣看到香港很不錯，但如今台灣怎麼對一國兩制或共產黨統治有信心。

趙少康強調，北京應善待香港，這樣也是作給台灣看，「你這樣對待香港，憑良心說，我都不願意去香港，我也不願意去大陸」。

趙少康被問及兩岸政見時也提到，他懂一點共產黨，共產黨就是不斷鬥爭論、唯物論，認為所有資本家賺的錢都是剝削員工剩餘價值，所以不要以為自己偉大，就像阿里巴巴創始人馬雲覺得自己偉大開始罵共產黨，立刻被整。

現場有中國籍學生提問，趙少康與國民黨總統候選人侯友宜推進兩岸交流時，如何因應民進黨的壓力。趙少康說，每個人抗壓性不太一樣，他抗壓性比馬英九好一點。不過馬英九也有魄力開放直航，該做的事就做，例如中國籍學生到台灣讀書與台灣學生也會培養感情，「我講現實一點，這是最好投資」，更何況中國籍生還要付健保費與學費等，為何不開放一些。

趙少康說，如果有一天中國大陸說要用飛彈打台灣，有幾千萬名、幾億名中國大陸人不樂見，這比幾顆愛國者飛彈或天弓飛彈都有用。

媒體會前詢問有關趙少康取消成大座談一事，趙少康說，因為沒有開放直播或媒體入場，他希望跟全國盡量多的年輕人對話，「如果關起門來幾百個人溝通，我覺得可惜了」，也許同學覺得不開放對他比較好，怕鬧場等，但他不怕，越鬧越好。

香港 趙少康 黎智英

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