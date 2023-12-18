破天荒…習近平與李強首次一起聽港、澳特首述職

中國國家主席習近平在18日下午於中南海瀛台會見來京述職的香港特別行政區行政長官李家超，中國國務院總理李強也在側。(截自央視新聞)

央視新聞報導，中國國家主席習近平 在18日下午於中南海瀛台會見來京述職的香港 特別行政區行政長官李家超與澳門特別行政區長官賀一誠述職。星島日報指出，這次中國國務院 總理李強也參加會見，這也是香港回歸後「首次」由國家主席與總理「一起」聽特首述職。

信報報導中詳細描述了會見述職的場景：習近平坐在一張長檯的中央，李家超、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦常務副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄等坐在習近平右手邊一排櫈；李強、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥等坐在對面一排櫈。

綜合港媒報導，中國國務院港澳辦就此安排稱，「今年的大陸國家領導人聽取香港、澳門特別行政區行政長官述職的安排，在形式上進行了調整。調整後的述職安排，更充分體現了中央對行政長官述職及特別行政區工作的高度重視，有利於健全行政長官對中央政府負責的制度機制，有利於更好落實中央對特別行政區的全面管治權，符合憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，符合我國憲法和基本法。」

全國港澳研究會顧問劉兆佳通過香港電台網站指出，這次述職安排突顯中共在港澳事務上的領導地位，由國家主席主持會議、總理陪同出席，幾名政治局常委同場，可見他們是中共中央處理香港事務的重要人物，更強化中共在香港事務的重要角色，日後可讓香港源源不絕地得到來自中央各方面支持，令香港可更能參與國家發展，以推動自身發展， 解決香港社會矛盾和民生的問題。

信報報導，習近平指出，李家超重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，鞏固香港由亂到治的大勢，中央對他和特區政府的工作充分肯定。習近平也表示中央會鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展。

香港電台網站報導，習近平針對賀一誠述職內容表示，中央對賀一誠和特別行政區政府工作充分肯定，並將一如既往全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治澳」原則。