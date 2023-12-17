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中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

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中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

中國新聞組／北京18日電
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

背負七條人命的「女魔頭」勞榮枝，於北京時間18日被執行死刑。勞榮枝1996年至1999年期間與男友法子英在中國多地犯下綁架、搶劫、殺人案件，2019年才落網。勞榮枝2021年一審被判死刑，2022年上訴被駁回維持原判。南昌市中級人民法院18日遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對勞榮枝執行了死刑。

➤➤➤背負7條人命、逃亡20年 女魔勞榮枝的致命邂逅

人民日報報導，最高人民法院近日對被告人勞榮枝故意殺人、搶劫、綁架死刑覆核一案依法作出裁定，核準勞榮枝死刑。勞榮枝在行刑前向被害人親屬表達歉意，並與親屬會面。

中國最高人民法院指出，1996年至1999年間，勞榮枝與其情人法子英（已另案核準並執行死刑）共謀搶劫等，由勞榮枝在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案對象，與法子英共同實施暴力，劫取他人財物或綁架他人勒索財物。二人在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、故意殺人、綁架4起，共致7人死亡。

中國最高人民法院稱，勞榮枝在南昌將被害人熊某甲誘騙至其租住處，與法子英共同搶劫熊某甲隨身財物，將熊某甲殺死並分屍；勞榮枝用劫得的鑰匙試開熊某甲家門探查情況，與法子英共同到熊某甲家中實施搶劫，為滅口又殺死熊妻張某及2歲幼女熊某乙。勞榮枝在溫州與法子英共同入戶搶劫被害人梁某某財物，逼迫梁某某將被害人劉某某騙至現場實施搶劫，為滅口殺死梁某某、劉某某。勞榮枝在常州將被害人劉某誘騙至其租住處實施綁架，捆綁、看管、威脅劉某，與法子英共同逼迫劉某給其妻劉某打電話準備贖金，勞榮枝帶劉某至現場並收取贖金。勞榮枝在合肥將被害人殷某某誘騙至其租住處實施綁架，參與捆綁並看管殷某某，在勒贖字條上添加威脅性字句，購買用於藏放無辜被害人陸某某屍體的冰櫃，與法子英共同將殷某某關進鋼筋籠內，殺死陸某某並割下頭顱威脅殷某某，並致殷某某死亡。

中國最高人民法院認為，勞榮枝行為已構成故意殺人罪、搶劫罪和綁架罪，犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，主觀惡性極深，人身危險性和社會危害性極大，後果和罪行極其嚴重，應依法懲處。

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