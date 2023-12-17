毛澤東130歲冥誕 求是雜誌：有習近平是中華民族之幸

中共中央黨史和文獻研究院稱，有習近平這樣的領袖是中華民族之幸。（路透）

今年12月26日是毛澤東130歲冥誕，中共 中央黨史和文獻研究院17日在中共中央機關刊物《求是》雜誌的微信公眾號發表題為「永遠銘記毛澤東同志 的豐功偉績和崇高風範」的文章稱，中共十八大以來，「我們黨又有了習近平 總書記這樣一位眾望所歸的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，這是黨和國家之幸、人民之幸、中華民族之幸」。

據中新網報導，中國國家廣播電視總局紀念毛澤東誕辰130周年的重點項目、重大革命題材電視劇《鯤鵬擊浪》將於18日播映。報導稱，《鯤鵬擊浪》以青年毛澤東為敘事主線，講述毛澤東自1918年從湖南第一師範畢業，到1921年出席中國共產黨第一次全國代表大會所走過的革命歷程。

中國國家廣播電視總局電視劇司長高長力指出，《鯤鵬擊浪》進行了一次深耕，把毛澤東年輕時在北京三年的生活經歷很細緻地展現出來，能讓今天的年輕人產生共鳴。

中共中央黨史和文獻研究院在《求是網》發表的文章則表示，「中國出了個毛澤東，是我們黨的驕傲，是我們國家的驕傲，是中華民族的驕傲」；「毛澤東同志畢生最突出最偉大的貢獻，就是領導我們黨和人民找到了新民主主義革命的正確道路，完成了反帝反封建的任務，建立了中華人民共和國，確立了社會主義基本制度，取得了社會主義建設的基礎性成就」。

文章稱，正如鄧小平所說，「沒有毛澤東思想，就沒有今天的中國共產黨」。「黨的十八大以來，在新的偉大鬥爭中，我們黨又有了習近平總書記這洋壹位眾望所歸的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥，這是黨和國家之幸、人民之幸、中華民族之幸」。