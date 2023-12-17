黑龍江發現幽靈檔案 逾500已故居民健康檔仍更新

黑龍江大慶市。(中新社)，

中國黑龍江大慶市最近發現有居民已死亡3年但健康檔案卻仍定期更新，一查之下竟有逾500份類似的「幽靈檔案」，據指這是工作人員藉此獲取維護管理成本補償。

中共 中央紀委國家監委網站今天披露，大慶市龍鳳區紀委監委人員發現龍鳳鎮衛生院管理的居民健康檔案有所異常，有人已死亡3年檔案卻定期更新。

龍鳳區紀委監委人員隨即與轄區公安分局聯絡，將健康檔案與死亡人員資訊進行比對，結果發現該區居民亡故後仍在建檔、更新的「幽靈檔案」共有500多份，這些「問題檔案」涉及鎮衛生院、社區公共衛生服務中心共10家以及百餘名相關醫生和工作人員。龍鳳區紀委監委隨即著手展開調查。

經調查，相關人員每更新一份健康檔案，便可按更新質量獲得最高人民幣4.5元（約0.63美元）的維護管理成本補償，而「問題檔案」相關工作人員主要是使用已離職人員帳號對已故居民健康檔案進行建檔、更新以獲取補償款。

調查顯示，包括龍鳳區各街道公共衛生服務中心和鎮衛生院都有違規更新健康檔案問題，其中大部分是因工作人員責任意識淡薄、未核實居民實際情況所致，而且大多尚未發放補償款。

龍鳳區紀委監委官員表示，該案涉案金額雖不大，但涉及面廣，「性質惡劣，影響很壞」，龍鳳鎮衛生院院長及該鎮3個村和社區的衛生所所長等4人因此受到黨內警告處分，其他相關員人員分別接受誡勉談話處理或談話提醒處理，違規發放的補償款則已全部返還。