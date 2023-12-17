中國土地市場遇寒潮 深圳土拍收官 土地出讓金年降6成

深圳2023年土拍在近日落幕，受到樓市景氣不佳影響，全年土地出讓金年減六成。圖為中國房市示意圖。(中新社)

深圳市2023年土拍在15日畫下句點，儘管深圳官方在樓市下滑壓力下逐步放寬土地出讓規則，但總計今年深圳土拍掛牌的17宗宅地中，只有14宗成交，另外1宗終止拍賣 ，2宗流拍，累計收金約人民幣312.5億（約44億美元），年降六成。今年土地出讓收入跌幅也明顯高於中國全國平均水準。

深圳龍華、坪山的兩宗宅地15日成功出讓，被星喬地產與深圳坪山人才安居公司以底價取得，兩宗地塊均僅有一家開發商報價。

值得注意的是，其中一地塊龍華A925-1146宗地是深圳自2016年執行新房限價政策以來，首次「不限售價」，且該地塊無保障性住房、自持等配建要求，是純商品住宅用地，在出讓要求上，該地塊建成後的戶型也不受「70/90政策」。外界解讀官方可能取消商品房銷售限價，但隨即遭深圳官方否認。

證券 時報報導，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，深圳將2016年以來極其嚴格的「三限雙競搖號」的土拍規則進行調整。新掛宅地競價方式改為「單限單競搖號」，對開發商來說能直觀計算出利潤 空間，顯然給市場讓利、休養生息，提振市場拿地的積極性。

中國自然資源部在九月底發布建議取消土地拍賣中的地價限制、建議取消遠郊區容積率1.0等限制的文件，自10月以來，有包括廣州、深圳、杭州、成都、合肥、濟南、重慶、廈門、長沙等20個重點城市落實「取消土地最高限價」政策。目前只有北京和上海兩個一線城市在土地中執行仍有最高限價。

其中，深圳也持續在放鬆整體樓市調控，比如在今年11月推出降低二套房首付及取消「豪宅線」政策。上述政策推出，對於樓市短期有小幅助益。

中國全國土地市場受到房市低迷影響，整體而言熱度不高。中指研究院報告顯示，今年前11月中國全國300城住宅用地推出、成交面積年增率分別下降21.5%、28%。該機構並預計2024年土地市場總量將進一步縮減，同時城市之間和板塊之間的分化將進一步加劇。

另據CRIC統計，今年前三季在59個樣本市（縣）中，預出讓地塊總面積為6207萬平方公尺，實際供應4327萬平方公尺，平均預供地完成率68%。