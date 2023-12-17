浙江景區纜車因大風脫軌停駛 51旅客被困半空2小時

浙江湖州的雲上草原高山旅遊度假區16日發生纜車停駛，事發當時有51名旅客受困在纜車內。（取材自微博）

受寒流及後續冷空氣影響，中國中央氣像台16日發布今年首個低溫 預警，一路從北冷到南，其中，在浙江中南部等地16日凌晨甚至降溫至8至14度。在寒流來襲之下，浙江一景區16日有51名旅客遭遇驚魂，一度受困於纜車內，經歷兩小時始終於獲救。

綜合中國媒體報導，12月16日午間，浙江湖州的雲上草原高山旅遊度假區工作人員指出，由於上下山的索道，因風太大纜車突然停運，51名旅客一度被困在纜車內，搶修後至下午14時17分才恢復運轉。

事發當時受困於纜車內的施先生表示，當日10時56分左右，從山頂坐纜車下去，才剛過兩塔尖突然出現「吭哧」一聲，纜車停在半空中。他和同行同事嚇一跳，10幾分鐘後聽到廣播說到，「纜車暫時停運，請遊客耐心等待」。

施先生表示，當時「就是像醬鴨一樣被掛在上面掛了2個多小時」，當時車上共有5人，同行只能互相安慰。「因纜車靠近滑雪場，車內的溫度非常低。體感溫度在零度以下，為了保持體溫，也不敢亂動」，加上車內訊息不好，也無法撥通電話。一行人在返回山腳遊客服務中心休息時仍驚魂未定，形容「終身難忘」以後坐纜車可能會有陰影。

另一位受困民眾邢先生則指出，當時他正在湖州安吉雲上草原高山旅遊度假區的山頂位置，「下山的索道突然停運，好像是故障了。我還有同事被困在了索道的纜車上」。山上溫度很低，儘管大家都穿得很厚，但在高山上等近兩小時，「又冷又餓」，不少人撥打119求助。

報導引述救援人員透露，本次纜車停駛，是因索道主線上一個空的纜車因大風脫軌，觸發整條索道的保護裝置，造成索道突然停駛。他提到，當時到場時，度假區的搶修人員已在搶修。索道突然停駛時，「有40人是正坐著纜車往山頂去，有11人是坐著纜車下山」。在纜車恢復運行後，所有旅客都安全到達山頂或山下的遊客服務中心，沒有人員傷亡。

雲上草原高山旅遊度假區客服表示，目前索道已恢復正常營運，後續將對索道進行進一步檢修。他稱，「從山頂到山下，是有山路可以走的，但步行的話需要2至3個小時，這樣的天氣，大家肯定還是選擇坐索道纜車的」。