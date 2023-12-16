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中國網友質疑新華字典違法釋義 向法院提告

中央社台北16日電
「新華字典」被中國網友指控「玩弄女性」、「腰裡別手槍」等釋義不當且違法。（新華社）
「新華字典」被中國網友指控「玩弄女性」、「腰裡別手槍」等釋義不當且違法。（新華社）

由中國社會科學院語言研究所編著的「新華字典」，被中國網友指控「玩弄女性」、「腰裡別手槍」等釋義不當且違法，15日向杭州市餘杭區人民法院提出告訴。

據中國出版傳媒商報6月29日報導，新華字典1953年發行至今，修訂10餘個版次，印行6億多冊，是世界發行量最大的語文辭書。

報導指出，新華字典2016年獲得「最受歡迎的字典」和「最暢銷的書（定期修訂）」兩項金氏世界紀錄。

中國媒體極目新聞今天報導顯示，手持訴狀的中國網友遞交杭州市餘杭區人民法院，正式提告新華字典。

報導說，網友質疑，第12版新華字典「玩」字的註釋組詞「玩弄女性」，涉嫌違反「出版管理條例」第25條第9項。

「別」字的註釋「腰裡別了一支手槍」違反「出版管理條例」第26條。

「累贅」造句，「孩子小成了累贅」涉嫌違反「出版管理條例」第25條第6項。

網友還說，第12版新華字典的「倭」的字詞沒有「倭寇」，涉嫌違反「愛國主義教育法」第37條第3項規定。

據中國「出版管理條例」第25條第6項與第9項規定，任何出版物不得含有擾亂社會秩序，破壞社會穩定，以及危害社會公德或民族優秀文化傳統的內容。

該條例第26條規定，以未成年人為對象的出版品不得含有誘發未成年人模仿違反社會公德的行為和違法犯罪的行為的內容，不得含有恐怖、殘酷等妨害未成年人身心健康的內容。

而預計明年元旦起實施的「愛國主義教育法」第37條第3項規定，任何公民和組織都應當弘揚愛國精神，自覺維護國家安全、榮譽和利益，不得有宣揚、美化、否認侵略戰爭、侵略行為及屠殺慘案的行為。

針對網友質疑，出版商6月27日曾於中國出版行銷週報微信公眾號刊文稱，新華字典是小型字典重在收字，從上世紀50年代至今，所有版本在「倭」字下都未曾收錄「倭寇」，因此所謂「新版刪除」一詞不屬實。

據報導，新華字典去年就發生「玩弄女性」的爭議。廣西全州縣人民檢察院2022年6月1日聯合縣教育局、縣新聞出版局等部門工作人員對相關小學教材、少兒讀本進行專項督查。

當時督查發現，某些書店售賣的部分新華字典及兒童讀物內容與配圖低俗化，執法人員當場責令下架。

報導還說，早在1951年「最高人民法院西南分院關於強姦罪及量刑問題的意見」，即曾使用「玩弄女性」一詞。

武漢一位大學中文系教師表示，字典是常用工具書，工具書中是否可以舉貶義用例，要看工具書的性質和使用對象，有的字典以記錄規範漢字和詞彙為主，因此社會生活中人們使用的詞語，工具書都有可能收錄。

知名語言學家江藍生也曾表示：「一部詞典，之所以需要修訂，是因為語言發生了變化。社會的發展和變化促使語言產生變異，而詞典反映語言生活。」

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