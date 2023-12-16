我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天冷血壓容易飆高 醫：多吃高纖蔬果有助預防

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

中國寒流持續發威 黑龍江探零下48度

中央社台北16日電
寒流持續在中國發威。圖為黑龍江哈爾濱。（新華社）
寒流持續在中國發威。圖為黑龍江哈爾濱。（新華社）

寒流持續在中國發威。中國中央氣象台今天發布今年第一個低溫黃色預警，未來一周多地最低溫較歷史同期低攝氏5至7度以上。其中，黑龍江湯旺縣預估最低溫達到破紀錄的零下48度。

綜合媒體報導，今年以來最強寒流在中國持續發威。首都北京今天最高溫僅零下7度，最低溫「探底」零下16度，迎來入冬後最冷的一個周末。

上海市今天也冷到下雪，路面出現結冰，躍為社群熱搜話題。城區最高溫僅3度，預估周末最低溫降到零下6度。

中央氣象台16日上午10時發布今年首個低溫黃色預警，預計16日下午2時至19日下午2時，新疆北部、西北地方中東部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部、貴州等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低5度以上。

據通報，中國西北地方東部、內蒙古、東北地區、華北地區、黃淮中東部、江淮中東部等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低7度以上，最低氣溫零度線因此南移到貴州南部至江南北部一帶。

通報顯示，受強烈寒流影響，重慶南部、貴州、湖南南部、江西、浙江中南部、上海、廣東北部、廣西中北部等地部分地區，今天早上5時出現8至14度降溫；貴州東南部、湖南南部、江西南部、廣西東北部等局部地區降溫達16至20度。

中國中央氣象台今早還發布寒流藍色預警，預計16日早上8時至17日早上8時，遼寧東北部、吉林東部、江南南部、華南、貴州西南部等地將降溫6至10度。其中，遼寧東北部、吉林東南部、浙江南部、福建東部、廣東東部和西南部、廣西南部等地降溫10至12度；吉林東南部局部地區降溫12度以上。

黑龍江11日才迎來零下40度的今年最強寒流，有「中國最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區，測得最低溫零下41.4度。不過，接下來的寒流威力更驚人。

據澎湃新聞，黑龍江省伊春市湯旺縣氣象局通報，預計13日至21日，最低氣溫在零下39至42度以下，其中18日至19日將達到最低，局部地區達零下46至48度左右，可能突破1980年的零下47.9度歷史紀錄。

低溫 高溫 新疆

上一則

中共台籍幹部又一調動 「台南人」許勇鐵任蘭州副市長

延伸閱讀

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了
「習大大摸過的甘蔗」廣西民眾蜂擁拍照 「摸同款」甘蔗變光滑

「習大大摸過的甘蔗」廣西民眾蜂擁拍照 「摸同款」甘蔗變光滑
習近平訪越後考察廣西 呼籲民族團結

習近平訪越後考察廣西 呼籲民族團結
黑龍江冥紙商被查封? 官方：排查安全隱患、不搞封建迷信

黑龍江冥紙商被查封? 官方：排查安全隱患、不搞封建迷信

熱門新聞

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖源：廣州房產Home）

爛尾樓還出租…13年住滿人 街道辦：難處理

2023-12-08 01:13
中華隊比賽被中斷。 (中新社)

不尊重球員 中國為頒獎 中斷台灣桌球混團世界盃賽事

2023-12-10 11:42
華為的力推下，目前多家企業、高校都加入鴻蒙系統的合作開發、或者開設相關課程，培養人才。（路透）

中國多所頂尖高校設立「鴻蒙班」 優薪吸走安卓人才

2023-12-14 14:22

超人氣

更多 >
這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調

這星座靈魂最獨立：冷靜可靠有生活智慧 怕尷尬才低調
東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解
「1空檔」把錢花光…紐約2華女盜4600張禮卡被捕

「1空檔」把錢花光…紐約2華女盜4600張禮卡被捕
中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍

中小奇蹟…韓男團竟然擠下泰勒絲 逆襲奪告示牌冠軍
咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說

咳不停要吃什麼藥 芝加哥肺科醫生這樣說