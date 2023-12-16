中國寒流持續發威 黑龍江探零下48度

寒流持續在中國發威。圖為黑龍江哈爾濱。（新華社）

寒流持續在中國發威。中國中央氣象台今天發布今年第一個低溫 黃色預警，未來一周多地最低溫較歷史同期低攝氏5至7度以上。其中，黑龍江湯旺縣預估最低溫達到破紀錄的零下48度。

綜合媒體報導，今年以來最強寒流在中國持續發威。首都北京今天最高溫 僅零下7度，最低溫「探底」零下16度，迎來入冬後最冷的一個周末。

上海市今天也冷到下雪，路面出現結冰，躍為社群熱搜話題。城區最高溫僅3度，預估周末最低溫降到零下6度。

中央氣象台16日上午10時發布今年首個低溫黃色預警，預計16日下午2時至19日下午2時，新疆 北部、西北地方中東部、內蒙古、華北地區、東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南北部、貴州等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低5度以上。

據通報，中國西北地方東部、內蒙古、東北地區、華北地區、黃淮中東部、江淮中東部等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低7度以上，最低氣溫零度線因此南移到貴州南部至江南北部一帶。

通報顯示，受強烈寒流影響，重慶南部、貴州、湖南南部、江西、浙江中南部、上海、廣東北部、廣西中北部等地部分地區，今天早上5時出現8至14度降溫；貴州東南部、湖南南部、江西南部、廣西東北部等局部地區降溫達16至20度。

中國中央氣象台今早還發布寒流藍色預警，預計16日早上8時至17日早上8時，遼寧東北部、吉林東部、江南南部、華南、貴州西南部等地將降溫6至10度。其中，遼寧東北部、吉林東南部、浙江南部、福建東部、廣東東部和西南部、廣西南部等地降溫10至12度；吉林東南部局部地區降溫12度以上。

黑龍江11日才迎來零下40度的今年最強寒流，有「中國最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區，測得最低溫零下41.4度。不過，接下來的寒流威力更驚人。

據澎湃新聞，黑龍江省伊春市湯旺縣氣象局通報，預計13日至21日，最低氣溫在零下39至42度以下，其中18日至19日將達到最低，局部地區達零下46至48度左右，可能突破1980年的零下47.9度歷史紀錄。