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中國北方爆發非洲豬瘟 四川憂疫情延燒：情勢異常嚴峻

記者陳宥菘／即時報導
財聯社15日披露一份由四川省畜牧業協會發布的文件，內容指出，目前北部非洲豬瘟持續發酵中，且還沒有發病減緩跡象，加上正值冬季，疫情情勢發展「異常嚴峻」。示意圖。(路透)
財聯社15日披露一份由四川省畜牧業協會發布的文件，內容指出，目前北部非洲豬瘟持續發酵中，且還沒有發病減緩跡象，加上正值冬季，疫情情勢發展「異常嚴峻」。示意圖。(路透)

中國北方爆發非洲豬瘟疫情。中國媒體財聯社15日披露一份由四川省畜牧業協會發布的「關於近期非洲豬瘟疫情發生情況報告及建議」，內容指出，目前北部非洲豬瘟持續發酵中，且還沒有發病減緩跡象，加上正值冬季，疫情情勢發展「異常嚴峻」。

四川省畜牧業協會15日發布一份題為「關於近期非洲豬瘟疫情發生情況報告及建議」的文件，在養殖群內流傳並引發關注。 四川省畜牧業協會相關人士證實，「這份文件真實存在，目前已經提交四川省農業農村廳，但現在農業農村廳正在研判，尚未批復」。

文件指出，近期，從全國範圍來看，非洲豬瘟疫情發生和擴散主要集中在河南、山東、河北等省，其他一些省區豬病明顯增多、樣本上升，華東、西南、華南地區也有散發。整體來看，目前「北部非洲豬瘟持續發酵中」。

文件表示，此波非洲豬瘟特徵是病毒株變異、重組複雜，臨床症狀不明顯異常豬CT值低，隱藏排毒時間長、拔牙難度極高。並透過運載工具、物流、肉類、人員、空氣、水源多途徑傳播。從趨勢來看，「目前還沒有發病減緩跡象，疊加冬季因素，疫情情勢發展異常嚴峻」。

文件示警，四川是養豬大省，生豬跨省調運頻繁，如果不及時採取積極應對措施，一旦疫情傳入蔓延，將對四川生豬產業造成巨大損失和嚴重影響。

具體來看，該文件提出了「關於優化生豬跨省調運管理措施的請示」，請求嚴格調運管理實施時間和範圍，提出到明年2月29日前，除特定豬種外，四川省外超過30公斤的豬隻禁止調入四川育肥。文件還請求嚴格控制調運條件，對進入四川豬隻嚴格執行非洲豬瘟檢測制度，做到應檢盡檢。

財聯社報導稱，有分析家表示，10至11月期間，規模場和散戶母豬淘汰量明顯增加，價格持續走低。另外，局部地區豬病蔓延，部分母豬中招，被動淘汰，供應大幅增加，導致淘汰母豬價格低位運行。

據Mysteel數據，今年以來淘汰母豬價格持續下跌，截至2023年第49週，中國全國淘汰母豬均價為每公斤8.92元人民幣，創下最近三年以來同期的低點。

截至16日晚間6時，四川省農業農村廳官方網站、微博、微信公眾號等平台皆尚未發布相關通報。

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