中國加速iPhone禁令 據報擴大至8省政府機關、國營企業

彭博援引知情人士消息報導，大陸正擴大iPhone禁令，至少有8省近期加入實施外國手機禁令，恐阻礙蘋果和三星在華部分地區的發展。圖為上海蘋果門市排隊人潮。（路透）

彭博援引知情人士消息報導，中國各地越來越多的機構和國有企業要求其員工停止攜帶iPhone和其他外國設備上班，至少有8省近期加入實施外國手機禁令。報導指出，這啟動了一項史無前例的禁令，可能會阻礙蘋果（Apple）和三星 （Samsung）在華部分地區的發展。

據報導，至少有8個省份（包括繁榮的沿海省份）的多家國有企業和政府部門，在過去一兩個月內指示員工開始使用本土品牌。包含浙江、廣東、江蘇、安徽、山西北部、山東、遼寧和河北中部等。報導稱，這表明一場更廣泛的行動的開始。

知情人士稱，與9月情況相比，這是一個重大進展，當時北京和天津的少數機構傳出要求員工將外國設備留在家中。

目前尚不清楚有多少機構發出了指令，以及指令的範圍與執行力度。但彭博指出，這項禁令對三星和蘋果構成了重大挑戰，這兩家公司都在努力維持關鍵市場的增長。對於在中國生產大部分設備的蘋果公司來說，中國的收入約占其總收入的20%。

中國近年來一直在尋求擺脫對外國技術的依賴，要求銀行等國有企業轉向使用本地軟體，並促進國內半導體晶片 製造。且恰逢本土技術品牌華為重新流行。

多年來，中國軟硬體已逐漸取代美國產品，包含從微軟 （Microsoft）軟件到戴爾（Dell）電腦和英特爾（Intel）公司晶片，報導稱，該法令可能會對蘋果市場造成迅速而直接的打擊。

與此同時，中國官方正加大對資訊數據領域的安全監管，不分海外或本土資通訊企業都將面臨更大挑戰。

中國工信部15日發布「工業和資訊化領域資料安全事件應急預案（試行）」徵求意見稿，內容提及該案目的在於，建立健全數據安全事件應急群組織體系和工作機制，確保及時有效地控制、減輕和消除數據安全事件造成的危險害和損失，維護國家安全和公共利益。

根據文件，所謂的資料安全事件指資料遭竄改、破壞、洩露或非法取得、非法利用，對國家安全、公共利益或個人、群組織合法權益造成危險害的事件。

該文件將數據安全事件分為特別重大、重大、較大、一般，若遇到相關安全事件，皆需立即通報。