江西食堂「鼠頭鴨脖」案 涉事企業、責任人被罰706萬人民幣

江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，引發輿論譁然。（取材自澎湃新聞）

企查APP顯示，近期，「鼠頭鴨脖」涉事企業及相關責任人行政處罰書公布。其中，江西中快後勤服務有限公司被罰款10萬元人民幣(約1.4萬美元)、沒收違法所得1325.5元，責任人朱某某被處以去年收入的10倍罰款即284.4萬餘元，陶某某被處以去年收入的8倍罰款即185.2萬餘元，易某某被處以去年收入的9倍罰款即226.3萬餘元，共計約706萬元。

貝殼財經報導，處罰詳情顯示，江西工業職業技術學院學生占某6月1日在學院第一食堂「美卡香鹵」檔口所點飯菜中吃出疑似鼠頭的異物；6月8日，學生何某在第一食堂「美食美刻」速食窗口購買的空心菜中發現一條青蟲；6月13日，學生譚某在第一食堂「老上海餛飩鋪」購買的拌粉內發現一隻黑色的臭蟲。江西中快後勤服務有限公司作為學校食堂的承包方，多次出現經營混有異物的食品的情況，且經網絡傳播，造成大量轉載與評論，引起社會輿情，影響惡劣，造成嚴重危害後果。朱某某、陶某某作為江西中快後勤服務有限公司法定代表人、食品安全總監，易某某作為江西工業職業技術學院學生食堂一樓運營管理第一責任人，應對該學校食品安全事故負有主要責任。

先前，「鼠頭鴨脖」事件引發廣泛關注。據媒體報導，當地發布的調查結果顯示，南昌市市場監督管理局已吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人予以處罰。