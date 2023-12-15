認定貿易壁壘後 中國學者：措施將與台灣選舉明顯聯繫

中國學者坦言，在中國商務部認定台灣構成貿易壁壘後，最後採取的措施，將與此次台灣選舉有明顯聯繫。圖為民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右)。圖/聯合報系資料照

中國商務部 15日認定，台灣對中國的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，但暫未公布將採取哪些措施。上海東亞研究所助理所長包承柯直言，最後採取的措施，將和台灣選舉 結果有明顯的聯繫，因為若台灣當局仍是不願意發展兩岸經貿關係、繼續對中國商品採拒絕態度的話，中國對台的經貿優惠政策就可能改變。

對於中國商務部提前宣布調查結果，包承柯指出，實際上在調查進行的過程中，「基本方向就已經定了」，只是在對具體細節進行梳理和進一步的確定，不過到最後採取哪些措施，還需要一定的時間來安排。

根據中國《對外貿易壁壘調查規則》，若調查結果認定存在貿易壁壘，中國商務部得視情況採取以下措施「（一）進行雙邊磋商；（二）啟動多邊爭端解決機制；（三）採取其他適當的措施。」另一方面，外界也關注陸方是否會先從兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的早收清單下手，中止部分或全部優惠關稅。

包承柯坦言，雖中國商務部在進行相關調查，和公布結果時，不會以台灣選舉時間點為考量，而是更多站在經貿的角度，但不可諱言的是，在現行的兩岸關係下，中國有關方面最後會採取哪些措施，和此次台灣選舉結果有著明顯的聯繫。

包承柯說，若是由民進黨的候選人賴清德 上台，繼續完全拒絕遵循ECFA條款，不願意對中國產品開放市場，在這種背景下，中國對台灣的經貿優惠政策就可能會改變，「我想這沒有什麼好奇怪的」；另一方面，若是由支持兩岸合作交流，願意和中國進一步發展兩岸經貿關係的一方勝出，兩岸就會有很多探討問題的空間和渠道，帶來不一樣的結果。

對於中國國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係盡快回到和平發展的正確軌道，以及只有回到「九二共識」的共同政治基礎上來，才能從根本上改善兩岸關係。

包承柯說，如果兩岸關係重回正軌，中國商務部在處理經貿議題時，必然會有不同的結果，與此同時，未來台灣市場對中國開放也是必然的趨勢，不應再是一種非常保護主義的色彩，而是正常化、制度化、自由化的，與此同時，中國對台的相關優惠政策也還會持續下去。