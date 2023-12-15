中國下一步如何處理台灣貿易壁壘問題 將視大選結果而定

中國商務部15日公告，認定台灣對中國的貿易限制措施構成「貿易壁壘」。（美聯社）

在台灣大選進入最後一個月倒數計時之際，中國商務部 15日突然公告對台貿易壁壘調查最終結論，認定台灣對中國的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，但卻未同時表態下一步將如何處理。

中國商務部稱，這次對台貿易壁壘調查是根據中國「對外貿易法」和「對外貿易壁壘調查規則」有關規定展開。

中國「對外貿易法」第40條規定，「國家根據對外貿易調查結果，可以採取適當的對外貿易救濟措施」；「對外貿易壁壘調查規則」第33條規定，如果被調查的措施或者做法被認定構成貿易壁壘，商務部應視情況採取以下措施：一、進行雙邊磋商；二、啟動多邊爭端解決機制；三、採取其他適當的措施。

以當前兩岸關係，雙方要就此展開磋商絕無可能，中國主動啟動多邊爭端解決機制的可能性也不高。因此，中國選在此時宣布調查結果，合理推斷，明年1月13日台灣大選結果將決定北京的下一步動作為何。

若選舉結果能讓兩岸關係出現轉圜，雙方就有機會重回兩岸經濟合作架構協議，並就此展開磋商，這也是對台灣經濟與產業最有利的結果。

台灣對中國構成貿易壁壘是事實，中國商務部公布的調查報告就特別提到，台灣開放日本、紐西蘭、美國、智利等國蘋果進口，唯獨禁止中國蘋果進口，光是蘋果一項產品， 中國喪失的潛在出口額就達到6,000萬美元。

這份調查報告還提到台灣限制中國汽車進口。報告稱，2022年台灣進口的汽車產品金額約71.8億美元，中國同期對應產品出口額約563.5億美元。特別是在新能源汽車方面，中國新能源汽車技術水平與綜合競爭力位於全球前列，完全能夠滿足台灣市場需求。

如果台灣在短時間內被迫取消對中國2,455項農工產品的進口禁令，台灣農工業恐將遭受巨大衝擊；但如果台灣對中國這項調查結果依舊相應不理，北京單方面對台灣採取報復措施則是可以預期的。

台灣若要進一步融入國際經貿體系，包括申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），遵守世界貿易組織（WTO ）「會員對進口產品或服務應一視同仁，不可因為來源地不同而有差別待遇」的「不歧視 」原則，應是最基本的要求。

然而，若能透過兩岸協商，根據不同行業、不同產品爭取足夠的緩衝期，逐步取消台灣現行對中國的貿易壁壘，甚至爭取部分影響重大的產品暫時不開放進口，這對台灣的產業和企業才是最好的選擇。

無論明年1月13日大選結果為何，中共總書記習近平2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出的「應通盡通」，仍是當前中國對台經貿工作的大方向。在本周三例行記者會上，中國國台辦發言人朱鳳蓮也再次提出，「實現兩岸經貿正常化，是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益。」

台灣2002年1月1日正式加入WTO後，長達20多年禁止同為WTO會員的中國大批農工產品進口，這種不正常的雙邊經貿往來長達20多年。目前看來，這種作法已經難以持續，不管未來四年由誰執政都得面對，差別將只在於結束的方式和時間。