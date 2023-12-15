北京地鐵再驚魂 網友：轟一聲電扶梯塌陷了

中國網友發文稱，今日北京地鐵九號線上的軍事博物館地鐵站電扶梯發生塌陷。頂端新聞

北京地鐵昌平線14日晚間，才剛發生兩輛列車追撞意外，今（15日）又傳出，有站點的電扶梯塌陷。綜合陸媒報導，15日中午，有中國網友爆料，北京地鐵九號線軍事博物館 站的自動電扶梯發生下陷，後北京地鐵工作人員回應稱，是卡了異物故障，沒有出現塌陷，但有部分破損，沒有乘客受傷，目前已經修復。

15日中午，有一名中國網友發文表示，北京地鐵軍博站電梯塌陷，願人員平安。他配文中說，「剛剛從軍博地鐵站 的電梯（指電扶梯）上來，就聽到『轟』的一聲，夢裡的情形出現了，電梯陷下去了！！」。

圖片顯示，電扶梯梯面出面明顯破損，呈現不平的狀態並已經停駛，由於該站人流量較少，破損時並未見有人在上面搭乘。隨後，在中國社交平台上，也有網友分享不同角度，以及電扶梯被圍起來，工作人員正在維修的畫面，引發討論。

綜合陸媒頂端新聞、大皖新聞報導，事發後，北京地鐵的工作人員回應證實，15日上午，北京地鐵軍博站自動電扶梯卡了異物故障，沒有出現塌陷，有部分破損，沒有乘客受傷，目前已經修復。工作人員稱，後續還需要進一步檢查，確保安全，該自動電扶梯暫時沒有開放。

一名下午經過現場的外賣員表示，北京地鐵軍博站D出口附近，確實有一座人行自動電扶梯出現了故障，目前周邊已被封鎖。