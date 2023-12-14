卡麥隆譴責香港通緝外逃分子 中使館：英沒資格說三道四

英國新任外交大臣卡麥隆。 (歐新社)

英國外交發展大臣卡麥隆當地時間14日指控香港 警方通緝 5名外逃反中分子。中國駐英國大使館隨即在當地時間14日晚間以答記者問形式作出回應，使館發言人表示，中方堅決反對英方詆毀中國香港特區法治，庇護通緝犯，干涉香港事務。中方已就此向英方提出嚴正交涉。他表示，香港早已回歸中國。英國政府沒有資格、沒有權利對香港警方執法行動說三道四或進行干預阻撓。

港警國安處昨14日下午5時45分，於警察總部舉行記者會，國安處總警司李桂華及高級警司洪毅出席記者會，宣布通緝名單更新，除早前8人外，再追加通緝5人，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌、蔡明達，每人懸賞100萬港元。2020年7月起香港實施國安法，這5人由於涉及反送中運動，隨即逃離了香港。

香港特區政府最早是在今年7月宣布懸賞通緝8名海外流亡港人，賞金也是每人100萬港元，這8人包括羅冠聰、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸，他們都被控違反香港國安法。

但香港的新通緝名單遭來美英的譴責，美國國務院 發言人米勒表示，民主和自由的倡議者將持續在美國享有憲法保障的自由。美方譴責任何試圖在域外實施由北京所施加的「國家安全法」行為，並重申香港當局在美國邊境內沒有司法管轄權。英外相卡麥隆則稱這是一項「對我們的民主與基本人權的威脅」。並說他已指示在香港、北京和倫敦的英國官員，「緊急提出這個問題」。

大陸駐英使館發言人說，中國香港特區警方對涉嫌煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的5名外逃反中亂港分子進行通緝完全是依法行事，是維護國家安全的正義之舉，也是保障香港繁榮穩定發展的必要之舉。

他說，香港是法治社會，有法必依，違法必究。任何人沒有凌駕於法律之上的權利和自由。反中亂港分子不管背後有什麼保護傘為其撐腰，不管逃到世界哪個地方，都沒有逃避刑責的特權。

發言人稱，我們再次提醒英方，香港早已回歸中國。英國政府沒有資格、沒有權利對香港警方執法行動說三道四或進行干預阻撓。我們強烈敦促英方停止干涉中國內政，而應配合香港警方將有關反中亂港分子緝拿歸案。任何人都不要低估中國人民反對外來干涉、維護自身利益的堅定決心。

目前尚未見中國駐美使館對美方的譴責進行回應。另香港特區政府在香港國安處記者會後，也隨即由特區政府發言人聲明，特區政府強烈支持警務處國家安全處依法採取行動，通緝五名潛逃海外並涉嫌干犯《香港國安法》的人。發言人並強調：「在逃人不要抱僥倖心理，以為潛逃離港就可以逃避刑責。特區政府會依法採取一切必要措施，追究他們的刑責，全力維護國家安全」。