中國持續老年化 65歲以上人口扶養比升至21.8%

中國人口老年化持續發展，60歲以上人口較10年前增加了將近9000萬人。圖為老年人在唐山市社區養老服務中心內練習書法、下棋。（新華社）

中國人口老年化趨勢持續發展，最新的官方統計數據顯示，60歲以上老人已達2.8億人，65歲以上老年人口扶養比已經升為21.8%。

中國民政部14日發布《2022年度國家老齡事業發展公報》，指出截至2022年底，全中國60周歲及以上老年人口2億8004萬人，占總人口的19.8%；全中國65周歲及以上老年人口2億978萬人，占總人口的14.9%。全中國65周歲及以上老年人口撫養比21.8%。

官方統計顯示，自2012年以來，60歲以上老年人口數量持續增長，佔總人口比例也不斷上升，從2012年的14.3%上升到2022年的19.8%，人數從1.94億人成長為2.8億人，將近增加了9000萬人。

65歲以上老年人口趨勢與此相同，2012年到2022年，人數從1.28億人增為2.98億人，增長8000萬人。

老年人口增加也影響中國的老年人口撫養比。2012年這一比率為12.7%，到2022年已上升至21.8%，換言之，現在每一百位中國青壯年人口，要撫養的65歲以上老年人為21.8人。

官方目前正在大力發展第三支柱養老保險，養老理財產品試點範圍已擴展至10個城市，試點機構擴展至11家理財公司。截至2022年底，個人養老金參加人數1954萬人。

此外，截至2022年底，全中國共有4,143萬老年人享受老年人補貼，其中享受高齡津貼的老年人3406.4萬人，享受護理補貼的老年人94.4萬人，享受養老服務補貼的老年人574.9萬人，享受綜合補貼的老年人67.4萬人。全中國共支出老年福利資金人民幣423億元（約59億美元），養老服務資金170.1億元（約23.8億美元）。

不過對於先前傳出爭議的老年人醫保費 用下降事件，這次官方的公報並未有著墨，僅提到截至2022年底，全中國基本醫療保險 參保人數13億4592萬人，參保率穩定在95%以上。職工基本醫療保險3億6243萬人，其中退休 職工9639萬人，在職退休比為2.76，較上年下降0.04；城鄉居民基本醫療保險參保人數為9億8349萬人。