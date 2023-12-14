中國總理李強 將出席達沃斯世界經濟論壇

中國國務院總理李強今年在夏季達沃斯論壇中批評西方有些人炒作的去依賴、降風險「就是一個偽命題」。（美聯社）

中國國務院總理李強 ，計畫出席下個月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，並率領一大批高級政府官員出席，包括來自負責經濟和外交事務的高層官員，中方派出強大陣容與會，是要彰顯中國對外開放的姿態，並緩解一些外部壓力。

路透報導，2024年世界經濟論壇年會定於1月15日至19日舉行，預計將吸引眾多全球商界和政界領袖參加。

如果屬實，將會是自中國國家主席習近平，2017年出席達沃斯世界經濟論壇後，中方與會的最高層官員。不過，消息人士強調，李強的行程仍有變數，因為涉及許多中國高層官員的日程安排。

中國正在努力應對疫情後緩慢的復甦，但難以吸引海外投資 者，這些投資者就當局對國家安全的日益關注和模糊安全法的頒布感到擔憂。尤其今年7月到9月，中國出現自1998年以來，外商直接投資赤字。

消費支出薄弱、西方對中國製造商品的需求減弱、地方政府財政狀況惡化以及房地產開發商債務違約日益嚴重，加深了世界第二大經濟體面臨的壓力。

上個月，李強被任命為中共 中央金融委員會主任，他並主持召開中共中央金融委員會會議。這是中國今年新成立的機構。身兼中共中央金融委員會辦公室主任的中國副總理何立峰以及國務院秘書長吳政隆也參加會議。