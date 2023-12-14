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北京上海同步救房市 調降首付及利率

記者林茂仁／即時報導
中指研究院1日發布百城房價報告指出，2月中國百城新房價格較上月止跌轉漲0.03%。（取自中新網）
中指研究院1日發布百城房價報告指出，2月中國百城新房價格較上月止跌轉漲0.03%。（取自中新網）

北京、上海14日同步宣布搶救房市措施，包括調降購買首套房首付比例從35%-40%降為30%，及調降房貸利率，北京並將貸款年限從25年延長至30年。從15日開始生效。

一財網報導，北京此次最受關注的即首付比例下調，首套房首付比例統一降至30%，二套住房個人住房貸款最低首付款比例下調為城六區50%、非城六區40%。貸款最長年限也從25年恢復至30年。

在此之前，個人購買北京政策性住房以外的商品房，無論是使用商業性住房貸款還是公積金貸款，普通住宅首付比例為35%，非普通住宅首付比例為40%；個人購買二套房，普通住宅首付比例為60%，非普通住宅首付比例為80%。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次北京對購房首付比例做了下調，從首套和二套、市區和郊區等落實了更好的差異化政策，將降低首付比例或者說首付款的支付，有助於提高購房者的購買力，增加購房信心和積極性，帶動交易量上升。

商業銀行新發放房貸利率政策下限也將調整。此前，北京執行首套房LPR+55BP、二套房LPR+105BP的利率下限水準。調整後，城六區首套、二套利率政策下限分別為不低於相應期限貸款市場報價利率加10個基點、不低於相應期限貸款市場報價利率加60個基點；非城六區首套、二套利率政策下限分別為不低於相應期限貸款市場報價利率、不低於相應期限貸款市場報價利率加55個基點。

上海除了調降首套房貸利率首付為30%外，也優化差別化住房信貸政策，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減10個基點。

上海市並調整普通住房標準，可以享受優惠政策的普通住房，應同時滿足以下條件：一是五層以上（含五層）的多高層住房，以及不足五層的老式公寓、新式里弄、舊式里弄等；二是單套住房建築面積在144平方米以下（含144平方米）。讓更多二手住房交易享受優惠稅收政策。以居民出售持有5年以上的非普通住房為例，調整標準後如變為普通住房，將免徵增值稅（之前非普通住房按差額徵收）；涉及個人所得稅的，核定徵收按總價的1%（之前非普通住房按總價的2%徵收）。

利率 貸款

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