北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 官方：正組織救援

北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

中國北京地鐵 於14晚間，出現突發事故，據網傳畫面顯示，北京地鐵昌平線西二旗至生命科學園區段，於晚間6時許突發事故，車廂斷成兩半，原因未明。有乘客表示，在聽到一聲巨響後，列車「帶有很強烈的衝擊感」停止，有多人摔倒，現場一片黑暗且氣候較冷，北京地鐵官方微博 最新通報稱，工作人員正在積極組織救援。

據南方都市報報導，14日晚間6時50分左右，北京地鐵昌平線發生事故，乘客稱他們聽到前方一聲巨響，隨後列車「帶有很強烈的衝擊感」停止，車廂內乘客較多，且多人摔倒，有人受傷，有人驚叫「車廂斷兩截」了。

影片來源：YouTube

晚間7時許，北京地鐵微博發布消息稱，昌平線西二旗至生命科學園區段上行（開往昌平西山口方向）接觸軌無電，部分列車臨時停車、部分列車延誤。

北京地鐵後續繼續發文稱，初步了解昌平線為車輛故障，工作人員正在組織緊急救援和疏散，請現場乘客配合工作人員引導，注意安全。

北京地鐵昌平線西二旗至生命科學園區段是在地面上的高架軌道運行，受寒潮影響，氣象資訊顯示，14日北京昌平有中雪，白天最高氣溫-1℃，夜間最低溫 度-6℃，事發當下一片黑暗，且氣候較冷，網傳畫面顯示車廂斷裂，有一些民眾坐在路邊等待救援。所幸現場民眾表示，雖一開始很多人跌倒，甚至被壓在下面，但「現在大家都站起來了。」