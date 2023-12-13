國台辦稱做好兩岸春節加班機準備 籲台別設障礙

疫情前春節期間，兩岸航空公司均會啟動安排春節加班機，滿足民眾需求。（新華社）

元旦、春節、寒假鄰近，對於返台機票問題，中國國台辦發言人朱鳳蓮13日表示，中國相關方面將本著服務兩岸同胞往來、便利台胞返鄉的宗旨，積極做好兩岸春節加班機各項準備工作，「但要解決這個問題，也需要台灣方面的配合」，希望台灣方面不要蓄意設置障礙。

中國國台辦13日召開例行記者會，朱鳳蓮對今年兩岸雙方就寒假和春節的航班安排做出回應。

她說，春節是中華民族最重要的傳統節日，廣大台生台商台胞希望能順順利利返鄉過節、闔家團圓。 對他們的心願，我們感同身受。

朱鳳蓮說，中國相關方面將本著服務兩岸同胞往來、便利台胞返鄉的宗旨，積極做好兩岸春節加班機各項準備工作。「但要解決這個問題，也需要台灣方面的配合。」

因此，朱鳳蓮喊話，希望台灣方面多聽聽台生台商台胞的反映，拿出符合民眾期待的態度和做法，不要蓄意設置障礙，影響廣大台生台商台胞返鄉與家人團聚。

在此之前，針對在中國的台灣民眾返鄉投票 、過年需求，中國全國台企聯曾於10月下旬發表「台胞返鄉團購機票」方案，可搭配購買返台投票後，再於春節前二次返台的優惠機票，共有10間中國航空公司參與，北京、上海往返一趟台北各為人民幣1800元（約為250美元）、1190元（約為166美元）左右。當時，台灣籍航空高層明確對本報表示，不會以「選舉」為主題做促銷，但也稱會因應客戶需求，但考量淡旺季推出方案。

不過，有美國全國台企聯幹部受訪時說，由於兩岸觀光 旅遊尚未完全恢復，加上已有「台胞返鄉團購機票」方案，航空公司運力應足夠，大家較關切的主要是價格，和兩岸直航點數量太少等問題，因此在近期的相關活動、座談中，尚未聽聞有關明年春節要開加班機、包機的明確討論。