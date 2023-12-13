惠譽降明年中國經濟增速預測至4.6% 警告債務挑戰增加

信評機構惠譽（Fitch）13日發表報告，預計明年中國經濟增速，將從今年略高於5%放緩至4.6%。路透

國際信評機構惠譽 （Fitch）13日發表報告，預計明年中國經濟增速，將從今年略高於5%放緩至4.6%。惠譽預計中國可能會更多地使用財政政策，並可能明智地部署以限制放緩風險，但同時可能會導致財政赤字擴大，債務比率有進一步上行壓力。

路透報導，惠譽又表示，受樓市放緩影響，地方政府融資 平台（LGFV）的債務可能會繼續逐漸轉移到主權資產負債表上。

惠譽認為大中華區經濟前景中性，將繼續面臨外部需求低迷及中國房地產 行業挑戰等增長阻力，不過預計增長將大致穩定。惠譽表示，儘管大中華區自2019年以來的財政指標較A級同業有所下降，但大部分地區的政策緩衝可能有助於管理增長風險。

中國央視新聞報導，另一方面，亞洲開發銀行13日表示，亞洲發展中國家今年經濟增長將強於之前預期，主要由於中國經濟復甦。

亞洲開發銀行上調亞洲發展中國家今年經濟增長預測，從9月時預估的4.7%，上調至4.9%，明年經濟增長預測維持在4.8%不變。亞開行同時將中國今年經濟增長預測從之前的4.9%上調至5.2%，明年經濟增長預測維持在4.5%不變。

亞洲開發銀行表示，亞洲發展中經濟體的成長較為樂觀，健康的內需、強勁的匯款和旅遊業的復甦是經濟成長的主要動力，但是地區仍然面臨壓力，包括全球利率走高，發達經濟體需求降低等問題。