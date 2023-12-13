新型商場及網購夾擊 中國老牌百貨步入淘汰期

上海太平洋百貨徐匯店於今年8月底終止經營，圖為上海市民在店內購買商品。（中新社）

中國新冠疫後消費回暖，但百貨復甦步伐相對滯後，年內已有逾20家百貨商場因物業租約到期、經營不善、經營策略調整等原因宣告結業。

浙江日報旗下媒體平台「潮新聞」報導，臨近2023年尾，全中國各地接連傳出老牌百貨關門的消息，包括開業12年的廣州天河城百貨東圃店發出停業通知，將於12月31日關閉；開業15年的杭州老牌百貨解百新元華百貨也於1日正式閉店。

此外，伴隨消費者30年之久的太平洋百貨徐匯店已在8月底終止經營，代表太平洋百貨正式退出上海市場。

此外，北京當代商城中關村店、重慶百貨新世紀百貨利川商都、天津伊勢丹南京路店、武漢 新世界百貨武昌店、上海置地廣場商廈、新世界百貨燕郊店、深圳國貿天虹商場等老牌百貨業都在今年紛紛離場。

在消費市場回暖的情況下，百貨業整體恢復力度仍然較弱。中國國家統計局數據顯示，今年前三季度，中國社會消費品零售總額人民幣34.2兆元，年增6.8%。其中百貨店零售額年增7.7%，表現尚可。但同一時期，全中國網上零售額的增幅卻達到11.6%。

另與「一站式吃喝玩樂購」體驗的購物中心相比，百貨業態也明顯落後。王府井集團是目前全中國規模最大、業態最全的商業零售集團之一，該公司今年前三季度營收約人民幣92.65億元，年增9.44%。

但分業態看，百貨營收與上年相比基本持平，明顯落後於旗下特賣場、購物中心業態。王府井表示，百貨店會員與非會員成交意願普遍不強，業態消費熱度普遍降低，百貨門店毛利率 持續下滑。

在新型購物中心和電商 網購的夾擊之下，傳統百貨的出路在哪？業內人士認為，電商平台突破時間、空間限制，輕鬆搭建24小時營業的「萬貨商場」。實體百貨已經很難做到更全、更快、更便宜，但可以深耕場景化體驗，為消費者帶來線下特有的驚喜。同時加強數位化建設，「揚長補短」激活新增長動能。

在數位化建設方面，較具有典型代表意義的銀泰百貨早在2019年，透過數位化進行商業底層邏輯重構，包括會員體系、交易系統、營銷系統、數據庫等100%雲化。

銀泰商業集團CTO熊超指出，在消費新常態下，零售企業最重要的是做好三個連結：一是與消費者的連結，二是與內部員工和導購的連結，三是與數位化的世界和物理世界的連結。

他表示，銀泰的升級轉型經歷了三個階段，即對企業進行電商化改造，做客流量營運，建立智慧化的管理系統。目前，銀泰所有的商場管理都是數位化的。

銀泰百貨發布的最新數據顯示，今年4月以來，銀泰百貨全中國60多家門店客流已回升至2019年的同期水準。