中行：料2024年中國經濟增長5% 房產投資降幅或收窄

中國銀行研究院12日發布《2024年經濟金融展望報告》表示，預計2024年GDP增長5%左右。圖為北京中央商務區。美聯社

中國銀行研究院12日發布《2024年經濟金融展望報告》表示，預計第四季中國國內生產毛額（GDP）增長5.6%左右，全年增長5.3%左右。2024年中國經濟將向潛在增速水平回歸，預計2024年GDP增長5%左右。

報告指出，2023年中國經濟逐步向常態化運行轉變，服務業和消費快速增長，新產業新動能領域繼續快速成長，成為拉動經濟增長的重要支撐。

展望2024年，報告認為，外部環境或有所改善，穩增長政策效果將繼續顯現，中國國內需求有望持續修復。消費有望進一步恢復，基建和製造業投資 有望較快增長，房地產 投資降幅或小幅收窄。

對於全球經濟金融形勢，該報告分析，預計2024年全球經濟復甦將依舊疲軟，主要經濟體增長態勢和貨幣 政策走勢將進一步分化。歐美央行結束本輪緊縮貨幣周期機率很高，美元指數可能逐步走弱，流向新興經濟體的跨境資本有望增加。國際原油市場短缺格局或延續，新能源發展或成為重點。

目前各界都預期中國官方將會把2024年的經濟成長目標定在5%。路透引述消息人士稱，鑑於官方顧問建議明年經濟成長目標設定在4.5%至5.5%的區間，多數與會者贊成設定在5%左右，與今年持平。

日前發布的中國宏觀經濟分析與預測報告（2023-2024）也建議，中國應將明年GDP成長率目標設為5%。國際貨幣基金（IMF）此前則表示，由於房地產行業持續疲軟和外部需求疲軟，2024年中國經濟成長可能放緩至4.6%；世界銀行與瑞銀對於明年中國經濟成長率的預測值皆為4.4%。