小米再槓華為 喊話余承東：勿再抹黑同行、誤導公眾

中國兩大手機巨頭華為與小米再起爭端。小米發言人官方微博12日發文稱，華為余承東近日針對小米「龍骨轉軸」相關言論與事實嚴重不符，並要其勿再抹黑同行、誤導公眾。（路透）

中國兩大手機巨頭華為 與小米 再起爭端。小米發言人官方微博 12日發文稱，華為余承東近日針對小米「龍骨轉軸」技術發布相關言論，公司認為該言論與事實嚴重不符，進而作出鄭重澄清，並要其勿再抹黑同行、誤導公眾。值得注意的是，公告未直接點名華為，而是點名余承東個人。

據了解，華為常務董事余承東在近期舉行的「2023花粉年會」上曾表示，「友商抄襲時稱不太尊重我們（華為）的知識產權，拿過去隨便編個名字就說自己的。雙旋水滴鉸鏈直接變成龍骨鉸鏈，龍骨是不存在的。」

雖然余承東沒有明確提及小米，但「龍骨」是小米在8月首發於其折疊屏手機MIX Fold 3上的鉸鏈設計名稱，具體名為「龍骨轉軸」。外界認為該言論就是劍指小米。

小米在回應中明確表示，「龍骨轉軸」是小米集團自研的全新一代折疊轉軸，屬於「業內首創3級桿組結構」，無論是設計思路還是機械結構，龍骨轉軸與雙旋水滴鉸鏈都完全不同。

小米方面指出，在經華為已公開專利資料研讀和實際拆解，雙旋水滴鉸鏈採用的是「2級桿組、3構件4低副」設計方案，而龍骨轉軸的機械結構則採用的是「3級桿組、5構件7低副」設計。

小米還從雙方設計方案專利申請及公開時間進行論證，表示從時間上無從「抄襲」。小米稱，「龍骨轉軸」是於2020年9月18日申請專利，並於2021年1月5日獲得專利授權；而「雙旋水滴較鏈」於2019年12月13日申請專利，2021年6月18日才公開。

「由此可知，余承東先生的言論，完全不符合事實。」小米方面表示，並進一步指出華為的三級桿組專利至今尚未產品化。「我們請余承東先生遵循『科學與嚴謹』的基本規則。」小米說。

華為手機強勢回歸之後，中國手機市場競爭激烈。市場研究機構BCI數據顯示，今年第44周至第48周，蘋果期間新機啟動規模年增2.2％至604.4萬支，市佔以21.1％居首位；緊追是小米，期間新機啟動數量年大增44.1％至524.3萬支，市佔率為18.3％；排第三的榮耀11月新機啟動量年增12.6％至403.1萬支，市佔約14.6％；華為則排第四，年增75.6％至401.4萬支，市佔約14％。