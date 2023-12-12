允許房市降價求售了？江蘇多地官方改稱降價是市場調節

為避免建商資金鏈斷裂，江蘇已有多地允許建商大幅降價求售。（中新社）

中國房市出現新動向。據《澎湃新聞》報導，有網友表示，位於蘇州市相城區的「保利雲上流光」項目，此前以八折價格銷售，之後直降七五折，總價一降再降。對此，蘇州市住房與城鄉建設局回應稱，「現在是市場經濟，企業的銷售價格只要不超過備案價格，就可以。」

過去中國官方對於房市大幅降價求售十分敏感，11月下旬就曾傳出，成都東部新區「保利中糧湖光錦雲」項目因售價大幅調降達四成以上，被當地官方以「價格波動過大，涉嫌擾亂房地產 市場正常秩序」為由，不允其辦理網簽備案，形同無法進行正常交易。

今年10月，廣東惠州也有一處樓盤建商打五折銷售，在遭投訴也被官方勒令停業整頓。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，官方之所以對降價敏感，是因價格過快下跌會導致兩個問題：一是會導致市場預期變差；另一方面是，可能導致已購房群體難以承受，進而出現維權和退房等問題。

《每日經濟新聞》指出，去年，「限跌令」是不少三、四線城市的重要樓市調控措施之一。但經過一年市場盤整過後，調控措施已因勢而出現變化。

《每日經濟新聞》記者以購房者身分向蘇州市高新區住建局反映，一位工作人員表示，樓盤銷售的房源本身屬於商品，如果不允許開發商降價促銷，有可能導致企業資金鏈斷裂，項目出現爛尾的風險。

報導稱，常熟「愛情溪岸」項目早前開盤售價為每平方米人民幣1.4萬元，但今年9月底交房後，開發商就以各種名義低價出售，目前均價已經降至人民幣至7,000多元。

對此，常熟市住建局表示，與開發企業核實了相關情況，開發企業的項目資金緊張，為了回籠資金支付工程款等費用，實行促銷。商品房銷售價格實行一房一價，成交價格由雙方協商確定，價格上下波動屬於市場正常現象。

某大型國資房企蘇州公司營銷負責人向《每日經濟新聞》表示，「理論上，蘇州市以及下轄縣級市都沒有要求過網簽價格下限，只是今年上半年昆山有兩個樓盤接近備案價的7折促銷被叫停了，屬於個別現象，主要是受到集中投訴的影響。而整體市場降價促銷，不是近期的新變化，各家樓盤降價幅度由企業自己決定，沒有明文規定。」

該負責人還透露，樓盤銷售降價幅度不受硬性干預，短期內對開發商回籠資金有一定好處。現在接近年底，蘇州很多房地產公司已經不把利潤 放在第一指標，而是將銷售回款作為首要要求，增加現金流才能運轉下去。

「不止在蘇州，無錫市原來新建商品住宅項目的銷售均價也不低於備案價格的8.5折，但現在7.5折也能網簽，不過需要提交材料排隊處理。」該負責人稱。