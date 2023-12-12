晶片淘金熱逐漸退潮 今年有1.09萬家中國晶片公司消失

晶片淘金熱逐漸退潮。根據企查查數據，2023年中國已經有1.09萬家晶片相關企業工商登出、吊銷。美聯社

中國晶片 淘金熱逐漸退潮。根據企查查數據，截至11日，2023年中國已經有1.09萬家晶片相關企業工商登出、吊銷，年增69.8%，比2022年的5,746家增長89.7%；同期新註冊6.57萬家晶片相關企業，年增9.5%。

2023年的1.09萬晶片相關企業登出、吊銷數量遠超往年。代表平均每天就有超過31家晶片企業登出、吊銷工商信息。過去五年間，中國吊銷、登出晶片相關企業數量就已經超過2.2萬家。

鈦媒體報導，隨著美元加息、消費電子市場持續下滑、脫鉤以及行業放緩等因素，中國晶片行業也很難「獨善其身」。據世界半導體貿易統計（WSTS）最新預測，2023年，全球半導體市場規模達5,200億美元，年減9.4%。

這代表全球晶片行業仍處於放緩周期，當前企業仍面臨重要挑戰，預期的復甦可能沒有那麼快。

據東方財富Choice數據顯示，已有151家半導體上市公司披露2023年第3季財報，合計營收人民幣3,523億元（491億美元），較去年同期幾乎持平；淨利潤 人民幣193億元（27億美元），較去年同期下降約54%。

其中在151家半導體上市公司中，有111家半導體公司淨利潤與上年同期相比出現下降，約占整體數量的74%。

以 AI 晶片設計公司寒武紀為例。根據10月公布的第3季財報顯示，營收人民幣3,134.28萬元（437萬美元），年減66.15%；虧損人民幣2.63億元（3666萬美元），去年同期為虧損3.22億元。

同時，股票市場也不容樂觀，晶片行業「內卷」加深。以晶片設計為例，據清華大學教授、中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍，在ICCAD 2023上分享的數據，今年中國共3,243家晶片設計企業，其中1,910家企業的銷售收入小於人民幣1,000萬元（140萬美元），也就是55%的中國晶片設計公司收入不足1,000萬元。

整體來看，中國晶片企業數量雖多，但都屬於「小而散」。有分析指出，中國半導體上市公司裡，70%實現盈利、30%處於虧損，整體淨利潤下降約54%，其中74%的公司淨利潤下降。

魏少軍表示，2023年，大部分中國晶片設計企業將出現大面積虧損，「但中國在高階晶片方面的建樹還是乏善可陳。」