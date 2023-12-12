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王健林鬆口氣 萬達商管簽新協議 解除上市對賭危機

記者黃雅慧／即時報導
萬達官網披露，太盟投資集團（PAG）與大連萬達商管集團12日宣布簽署新投資協議，這也意味萬達商管年底上市的對賭危機解除。（路透）
萬達官網披露，太盟投資集團（PAG）與大連萬達商管集團12日宣布簽署新投資協議，這也意味萬達商管年底上市的對賭危機解除。（路透）

在對賭協議死線之前，萬達集團迎來好消息。萬達官網披露，太盟投資集團（PAG）與大連萬達商管集團12日宣布簽署新投資協議。太盟將聯合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管再投資。值得注意的是，珠海萬達商管的上市問題，新協議不再設置對賭協議。意味著萬達解除了對賭危機。

公告指出，現有投資人於2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為人民幣380億元，其中太盟的投資額約為28億美元（約合人民幣180億元），現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。

按新協議，大連萬達商管持有珠海萬達商管的股權比例為40%，是單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資，總計持股60%。這也意味王健林與萬達失去對萬達商管絕對控制權，代價不小。

公開資料顯示，太盟投資集團（PAG）是一家專注於亞洲的私市股權投資公司，業務包括私市股權、不動產及信貸與市場的投資。太盟投資集團超過300名投資專業人士分布在全球的15個辦事處，為全球近300家機構基金投資者管理著超過550億美元的資產。

在新協議簽署之前，萬達集團創始人王健林憂愁的是，如果珠海萬達商管不能在2023年底成功上市，萬達需要向上市前的部分投資者支付約300億元股權回購款。這將極度考驗萬達的現金流。

為解決現金流問題，王健林近期不斷出賣手中資產，包括將萬達影業股權51%轉讓給上海儒意，同時市場有消息傳出，萬達集團擬出售旗下位於一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金。

公開資料顯示，珠海萬達商管目前管理大陸全國227個地級及以上城市的494個大型商業中心。過去兩年中，珠海萬達商管管理的商業中心數量從417家增長到494家，平均年增長率為9%左右。以管理的商業面積計，珠海萬達商管現為全球最大的商業管理公司。

投資 資安

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