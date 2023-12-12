習近平部署2024年經濟工作 加速推動AI發展

中共中央經濟工作會議召開，中共總書記習近平發表談話。(央視新聞)

中共 中央經濟工作會議於12月11日至12日在北京舉行。在出訪越南前，據新華社，中共總書記習近平 出席會議並發表演說，部署2024年經濟工作。會議提到，推動中國經濟回升好轉的一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等，明年要大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧 （AI）發展。

據新華社，中共中央經濟工作會議於12月11日至12日在北京舉行，習近平出席會議並發表重要演說，全面總結2023年經濟工作，深刻分析當前經濟情勢，系統部署2024年經濟工作。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。

據新華社，會議指出，進一步推動經濟回升好轉需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性 、嚴峻性、不確定性上升。 要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。

但會議也稱，綜合起來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升好轉、長期好轉的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。

就做好明年經濟工作，會議要求，要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極 進取，不斷鞏固穩中好轉的基礎。 要強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。

會議提到，積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，要增強宏觀政策取向一致性。

會議還強調，明年要圍繞推動高品質發展，突顯重點，掌握關鍵，紮實做好經濟工作。一是以科技創新引領現代化產業體系建構，二是著力擴大國內需求，三是深化重點領域改革，四是擴大高水準對外開放，五是持續有效防範化解重點領域風險，六是堅持不懈抓好「三農」工作，七是推動城鄉融合、區域協調發展，八是深入推動生態文明建設和綠色低碳發展，九是切實保障和改善民生。

就科技創新，會議提及，要以科技創新推動產業創新，完善新型舉國體制，實施製造業重點產業鏈高品質發展行動，和大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧發展。打造生物製造、商業航太、低空經濟等若干戰略性新興產業，開啟量子、生命科學等未來產業新賽道，廣泛應用數智技術、綠色技術，加速傳統產業轉型升級。