我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚離世 前夫呂良偉悲慟發聲：久久不能平靜

57歲「最美周芷若」周海媚過世 35年不婚不生原因曝光

習近平部署2024年經濟工作 加速推動AI發展

記者陳政錄／北京即時報導
中共中央經濟工作會議召開，中共總書記習近平發表談話。(央視新聞)
中共中央經濟工作會議召開，中共總書記習近平發表談話。(央視新聞)

中共中央經濟工作會議於12月11日至12日在北京舉行。在出訪越南前，據新華社，中共總書記習近平出席會議並發表演說，部署2024年經濟工作。會議提到，推動中國經濟回升好轉的一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等，明年要大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧（AI）發展。

據新華社，中共中央經濟工作會議於12月11日至12日在北京舉行，習近平出席會議並發表重要演說，全面總結2023年經濟工作，深刻分析當前經濟情勢，系統部署2024年經濟工作。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。

據新華社，會議指出，進一步推動經濟回升好轉需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性 、嚴峻性、不確定性上升。 要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。

但會議也稱，綜合起來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升好轉、長期好轉的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。

就做好明年經濟工作，會議要求，要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極 進取，不斷鞏固穩中好轉的基礎。 要強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。

會議提到，積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，要增強宏觀政策取向一致性。

會議還強調，明年要圍繞推動高品質發展，突顯重點，掌握關鍵，紮實做好經濟工作。一是以科技創新引領現代化產業體系建構，二是著力擴大國內需求，三是深化重點領域改革，四是擴大高水準對外開放，五是持續有效防範化解重點領域風險，六是堅持不懈抓好「三農」工作，七是推動城鄉融合、區域協調發展，八是深入推動生態文明建設和綠色低碳發展，九是切實保障和改善民生。

就科技創新，會議提及，要以科技創新推動產業創新，完善新型舉國體制，實施製造業重點產業鏈高品質發展行動，和大力推動新型工業化，發展數位經濟，加速推動人工智慧發展。打造生物製造、商業航太、低空經濟等若干戰略性新興產業，開啟量子、生命科學等未來產業新賽道，廣泛應用數智技術、綠色技術，加速傳統產業轉型升級。

中共 習近平 人工智慧

上一則

中國儒學已復興？台歷史學者：相對仍是裝飾性工具

下一則

「李老師不是你老師」本尊 接受紐約時報專訪

延伸閱讀

中國儒學已復興？台歷史學者：相對仍是裝飾性工具

中國儒學已復興？台歷史學者：相對仍是裝飾性工具
習近平和越共總書記會談 宣布建「中越命運共同體」

習近平和越共總書記會談 宣布建「中越命運共同體」
美中競逐越南成國際焦點 市井小民避談政治「只盼過好日子」

美中競逐越南成國際焦點 市井小民避談政治「只盼過好日子」
訪越前撰文 習近平：中越雙方要妥善管控「海上分歧」

訪越前撰文 習近平：中越雙方要妥善管控「海上分歧」

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
等了1天 周海媚證實病逝…經典熒幕形象一次看

等了1天 周海媚證實病逝…經典熒幕形象一次看
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路

投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路