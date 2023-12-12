我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣社區20戶信箱 小偷整座搬走

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

全球只剩1.7萬隻的「高原神鳥」黑頸鶴 被四川人煮來吃

中國新聞組／即時報導
黑頸鶴體態優美，頭頸部呈黑色，胸部、腹部均呈白色，翅膀有黑有白，飛羽和尾羽則為黑色。（新華社）
黑頸鶴體態優美，頭頸部呈黑色，胸部、腹部均呈白色，翅膀有黑有白，飛羽和尾羽則為黑色。（新華社）

上海東方網引述來自四川涼山警方的消息指出，當地警方日前查獲，有「高原神鳥」之稱的黑頸鶴，竟在當地遭一名男子獵殺並準備烹煮來吃。央視新聞指出，據調查，目前全世界黑頸鶴總數在1.7萬隻左右，絕大多數生活在中國境內。

報導稱，四川涼山警方近日接到北京林業大學生態與自然保護學院黑頸鶴遷徒生態學研究所報警電話，稱一隻綁有追蹤器的黑頸鶴在當地處於「靜止」狀態，請求調查。警方最後查獲，這隻黑頸鶴已遭當地一名男子捕殺，正準備煮來吃。

男子供稱，案發當晚，他在回家途中看見一隻大鳥在河邊棲息，便將其抓住，捂死後帶回家中烹食。男子隨後被以涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物罪刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

央視新聞指出，黑頸鶴是世界上唯一一種生長繁殖在高原的鶴類，是中國的國家一級保護動物，被列入「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」。黑頸鶴的繁殖地主要分布在四川、青海、甘肅新疆、西藏等地的高寒草甸沼澤地、湖泊河流等濕地環境。

黑頸鶴一雌一雄組成家庭，每年5月至7月是繁殖期，通常一對黑頸鶴一年產一至兩枚卵，大約在6月上旬，孵化的幼鶴便會出殼。幼鶴生長速度很快，它們必須在冬天到來之前學會飛行，跟隨父母飛往越冬地。

西藏雅魯藏布江中游河谷、雲南大山包、貴州威寧草海等地，都是黑頸鶴重要的越冬地。

一隻黑頸鶴近日在四川遭人捕殺準備烹煮來吃。（圖／取自《東方網》）
一隻黑頸鶴近日在四川遭人捕殺準備烹煮來吃。（圖／取自《東方網》）
圖為12月8日於西藏拉薩雪山前所拍攝到的黑頸鶴。（新華社）
圖為12月8日於西藏拉薩雪山前所拍攝到的黑頸鶴。（新華社）

甘肅 新疆

上一則

雷蒙多急轉彎 美： 輝達「可以、將會且應該」向中國銷售AI晶片

下一則

中共20大後首名正部級官員被「雙開」 疑與知名女主持人有染

延伸閱讀

獵「高原神鳥」煮來吃 川男遭刑拘…全球剩1.7萬隻

獵「高原神鳥」煮來吃 川男遭刑拘…全球剩1.7萬隻
中國今年糧食總產量 再創歷史新高

中國今年糧食總產量 再創歷史新高
中國今年糧食總產量成長1.3% 再創新高

中國今年糧食總產量成長1.3% 再創新高
5天漲粉183萬…河北富翁找回的兒子走紅 已從家居店離職

5天漲粉183萬…河北富翁找回的兒子走紅 已從家居店離職

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」