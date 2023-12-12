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出生率下降衝擊 中國各地紛紛裁撤、合併幼兒園

記者黃雅慧／即時報導
出生率快速下降，導致中國各地接連傳出幼兒園撤併的消息。（新華社）
出生率快速下降，導致中國各地接連傳出幼兒園撤併的消息。（新華社）

近期中國多地接連傳出裁撤幼兒園的消息，顯示出生率快速下降正在對社會產生影響。為解決生育率問題，中國知名經濟學者任澤平團隊近期提出，應大力發放生育補貼以振生育與擴內需。

湖南教育廳在11月29日印發通知，提出農村地區原則上不再新增幼兒園，城鎮新建義務教育學校辦學規模原則上不超過2000人。湖南作為人口大省，成為中國首個在省級層面提出調整幼兒園布局的省分，被外界認為是十足的訊號意義。

此外，一些大城市也都出現幼兒園關閉現象。如海南海口就有33所民辦幼兒園停辦，青島即墨區也撤併小規模村辦園61所等。

據中國教育部最新發布統計公報顯示，2022年中國全國共有幼兒園28.92萬所，比上年減少5610所，下降1.90%，這也是2008年以來首次負增長。

中國財經自媒體「國民經略」認為，這些被撤併或消失的幼兒園，多數都是村辦、民辦幼兒園，部分是因不符合辦學資質而被清退，部分因公辦園建成而被調整，更多的則是因為生源不足而難以為繼。

「國民經略」分析中國幼兒園減少原因有三：一、出生人口下降，加上中國全國學前三年毛入園率由2012年的64.5%提高到2022年的89.7%，學前教育基本處於普及階段，提升空間相對有限；二、民辦園與公辦園的此消彼長；三、城鄉之間、大城市與中小城市之間的人口流動，加劇幼兒園分化態勢。

中國新出生人口自2017年以來已連續六年下滑，於2022年降至956萬，較2016年的數字近乎腰斬。任澤平團隊建議，可以從國家層面發放生育補貼方式開啟擴大內需復甦計畫，發放群體可以向有撫養老人、孩子的家庭傾斜。

該團隊建議，按孩子數量針對家庭發放，給有孩家庭每月補貼人民幣1000元至6000元。如可以一孩補貼人民幣1000元，二孩家庭補貼人民幣3000元，三孩家庭補貼人民幣6000元。

教育部

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