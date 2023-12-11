我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

南加華人超狂聖誕裝飾 她把住家變打卡熱點

英國籲中菲遵守南海仲裁裁決 中使館跳腳批可恥

中國新聞組／即時報導
中菲南海衝突持續升溫，圖為中國海警船（左）與菲律賓船隻今年10月在南海對峙場景。（Getty Images）
中菲南海衝突持續升溫，圖為中國海警船（左）與菲律賓船隻今年10月在南海對峙場景。（Getty Images）

針對中菲近期在南海發生的爭端，英國也站在菲律賓這邊，指責中國在南海對菲律賓採取的「不安全和導致局勢升級」的行為，呼籲雙方遵守《聯合國海洋法公約》及2016南海仲裁案裁決。對此，中國駐英國大使館以發言人名義發布新聞稿，批評英國「其言可恥，其心可誅」，並就此向英國提出嚴正交涉。

中國駐英國大使館發言人稱，中方堅決反對、強烈譴責英方的無端指責。這份新聞稿指出，近日發生在黃岩島和仁愛礁附近海域的事件事實十分清楚。菲律賓船隻不顧中方一再勸阻和警告，執意擅闖黃岩島和仁愛礁附近海域，甚至以危險方式衝撞現場的中國海警船。

「菲方行徑嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全，中國海警船依法予以攔阻，並採取了警示性執法措施，現場操作專業、克制，無可非議。相關事件是菲方挑釁在先，責任也完全在菲方。」

新聞稿表示，「英國不去譴責菲方的挑釁行為，反而對中方正當合法海上維權執法行動說三道四，這是明目張膽地縱容菲方侵犯中方主權的行為，其言可恥，其心可誅。」

該發言人並提醒英方，「中國在南海權益是在長期歷史過程中形成的，有充分的歷史和法理依據。英方拿著非法、無效的南海仲裁裁決說事，絲毫不能影響中方依法維護自身領土主權和海洋權益的堅定決心和堅強意志。」

中國駐英國大使館發言人敦促英方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，「停止搬弄是非、挑撥離間」，切實停止損害南海地區和平穩定。

南海仲裁裁決是指，菲律賓就中菲南海爭議向國際海洋法法庭對中國提起仲裁。2016年7月12日，在北京缺席的情況下，仲裁庭公布仲裁結果，5名仲裁員一致裁定，在《聯合國海洋法公約》下北京對南海自然資源不享有基於「九段線」的歷史性權利。仲裁庭並認定中國在南海的填海造陸「給環境造成了不可挽回的損失」，要求中國停止在南海的活動。

大使館 聯合國 裁員

上一則

訪越前撰文 習近平：中越雙方要妥善管控「海上分歧」

延伸閱讀

中菲南海爭議 中國大使提嚴正交涉

中菲南海爭議 中國大使提嚴正交涉
英國男神休葛蘭臉橘掉 大跳超Ｑ洗腦招牌舞曲

英國男神休葛蘭臉橘掉 大跳超Ｑ洗腦招牌舞曲
中菲南海衝突 中國：將採必要措施應對挑釁

中菲南海衝突 中國：將採必要措施應對挑釁
中菲船艦南海擦撞引發齟齬 解放軍籲協商化解爭議

中菲船艦南海擦撞引發齟齬 解放軍籲協商化解爭議

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
未付罰款 他不知58萬房子被法拍 賤賣8.5萬元

未付罰款 他不知58萬房子被法拍 賤賣8.5萬元