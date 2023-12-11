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中國改善空汙重點城市擴大 官員稱不影響經濟

記者陳政錄／北京即時報導
日前北京馬拉松在霧霾籠罩之下，仍照常舉行。（新華社）
日前北京馬拉松在霧霾籠罩之下，仍照常舉行。（新華社）

中國國務院日前發布《空氣品質持續改善行動計畫》，治理重點區域有所擴大，按規定這些城市將進行煤炭消費總量控制。在11日召開的記者會上，對於外界關注大氣汙染防治可能影響經濟、民生，以及霧霾擴散影響鄰國，中國生態環境部官員表示，改造反而是優化和促進了經濟綠色高品質發展，不存在影響經濟的問題，並指中國是大氣汙染改善速度最快的國家，為區域空氣品質改善做出了貢獻。

《空氣品質持續改善行動計畫》是中國繼《大氣汙染防治行動計畫》、《打贏藍天保衛戰三年行動計畫》後，第三個有關大氣汙染防治的高層級官方文件，明確到2025年，地級及以上城市PM2.5濃度下降10%，和優化產業結構等九項工作任務，重點區域也從京津冀、長三角、珠三角，一路擴至京津冀及周邊、長三角、汾渭平原多個城市。

中國生態環境部總工程師、大氣環境司司長劉炳江指出，目前煤源性汙染基本上得到了解決，但空氣品質從量變到質變的轉折點還沒有到來，重汙染仍然多發頻發，產業結構偏重化工、能源結構偏煤炭、運輸結構偏公路還沒有根本改善。《行動計劃》將堅持PM2.5改善為主線，堅持系統治汙，大力推進產業、能源、交通結構的調整，強化聯防聯控。

就防治重點區域擴大，以及外媒關注，中國是否進一步對其他區域實行煤炭消費量減少目標。劉炳江說，據大氣汙染防治法規定，重點地區任何新建、改建、擴建涉煤項目，必須實行煤炭的等量或減量替代，在此基礎上，提出的很多措施都是對存量煤炭消費的使用者或企業進行壓減，至於在重點區域以外的地區實施煤炭消費總量控制，並沒有明確的法律上的要求。

就今年1到10月，中國339個地級以上城市PM2.5平均濃度較去年同期上升3.7%，劉炳江坦言，今年空氣品質有所波動。但他指，這是因疫情期間社會經濟活動量大幅減少的基期因素所致，原先甚至預判今年PM2.5濃度可能大幅反彈，比去年上升10%以上，但現在只上升3.6%，「可以說穩住了，所以我們對以後進一步改善更有信心了」。

劉炳江還說，空汙防治不存在影響經濟的問題，反而是優化和促進了經濟綠色高品質發展。他舉例，透過化解過剩產能和超低排放改造，中國鋼鐵企業面貌煥然一新，超低排放改造也拉動投資人民幣2,000多億元。

至於近年中國霧霾隨東北季風等，對亞洲鄰近地區造成影響，劉炳江坦言，大氣汙染傳輸沒有國界，在特定氣候條件下，大氣汙染會跨越國境，「 每個國家都是大氣汙染的受害者，每個國家要從自身做起，降低大氣汙染排放，在降低大氣汙染排放過程中，為區域空氣品質改善做出貢獻。」

劉炳江說，中國是大氣汙染改善速度最快的國家，為區域空氣品質改善做出了貢獻，也積極參與中日、中韓、中日韓、東北亞、東亞等各種雙邊與多邊的環境合作，例如在中日韓三國環境部長會議框架下，設立空氣政策對話會和沙塵暴聯合研究工作小組，下一步，將在繼續做好自身減排工作的基礎上加強國際合作。

中國生態環境部總工程師、大氣環境司司長劉炳江11日出席中國國新辦舉辦的記者會，說...
中國生態環境部總工程師、大氣環境司司長劉炳江11日出席中國國新辦舉辦的記者會，說明官方甫發布的空氣品質持續改善行動計畫。 記者陳政錄攝影

國務院 疫情 投資

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