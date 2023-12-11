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王清華被雙開 近五年多武漢第6位落馬的副市長

記者賴錦宏／即時報導
武漢市副市長王清華被指私德敗壞、生活糜爛、追求低級趣味等，遭雙開處分。（圖／取自江夏融媒）
武漢市副市長王清華被指私德敗壞、生活糜爛、追求低級趣味等，遭雙開處分。（圖／取自江夏融媒）

中共中央紀委國家監委官網11日通報，武漢副市長王清華被指私德敗壞，生活糜爛，追求低級趣味等，被雙開（開除中共黨籍和公職）。

通報稱，王清華喪失理想信念，毫無黨性原則，不信組織信騙子，官迷心竅，結交政治騙子，搞政治投機，串供堵口、轉移隱匿證據，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規接受私人企業主安排的宴請及旅遊活動；在幹部選拔任用和職工錄用等工作中違規為他人謀取利益並收受財物。

通報指出，王清華利用職權長期接受私人企業主為其家人提供接送服務，並將本應由個人支付的費用讓其他單位支付；膽大妄為，違規干預和插手重點建設工程項目承發包；私德敗壞， 生活糜爛，追求低級趣味；貪欲膨脹，以權謀私，利用職務上的便利為他人在工程承攬、企業經營、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

根據通報，王清華嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響 惡劣，應認真處理。

公開資料顯示，今年51歲的王清華曾先後在武漢市東西湖區建設局、武漢市東西湖區教育局、武漢市委辦公廳、武漢市物價局等處任職。 此後王清華也曾擔任武漢市江夏區區委副書記、區長、區委會書記等職務。

王清華在今年6月5日通報被查。 據紅星新聞報導，就在官宣被查三天前的6月2日，王清華還曾以武漢市副市長身份參加了活動。

另據上觀新聞，過去五年多，武漢市已有六名原副市長落馬，其中2020年以來就有五人。

武漢 中共 教育局

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