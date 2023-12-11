中國房市低迷經濟不振 一線城市也降租

統計顯示，全中國40個主要城市，當中30個的房租都在下跌。(路透)

中國媒體新週刊今天報導，由於當前中國房地產降溫且經濟不振，一線城市租房市場也遇冷，不少屋主主動降房租，統計顯示，全中國40個主要城市，當中30個的房租都在下跌。

報導說，近來中國不乏包租公與包租婆發網文吐苦水，怎麼房子招租越拖越久，而且租房議價空間相當有彈性，有些房東 聽說租客 要搬甚至主動降租金 。

而房東的有感與實際統計數字吻合，據貝殼研究院最新資料，今年第3季末，全中國40個重點城市的房租指數月減0.99%，比去年同期降0.66%，而且40個城市中，30個房租都喊跌。

一線城市中，廣州、北京房租第3季比第2季分別降1.32%、1.28%，其中上海降得最明顯達2.12%，而且租房成交週期也拉長，今年1月到10月，北上廣和深圳比去年同期延長6.1、7.6、5.4和3.0天。

對比疫情前，當前各城市租房成交週期仍相當久，今年1至10月，深圳與廣州超過兩個月，上海超過1.5個月，北京接近1.5個月，但是在2019年，1至10月4個城市平均40天內即可成交，其中上海1個月左右。

房東的日子變得難過，不解到底租房的人都去哪兒了？

由於當前中國經濟疲弱，報導說，今年10月從青島開車到上海找工作的札克，每天丟數十封履歷都石沉大海。

他突發奇想，支起躺在車裡的露營裝備，省下房租，直到工作有著落，並自我調侃：「找工作變成了荒野求生。」札克的生活，也許是當下中國年輕人「漂移」的極致縮影。

長期從事高端租賃的不具名「二房東」受訪表示，以往上海是很多留學歸來的精英人群首選，很多跨國企業的高管也是，但這兩年他失去了這些對價格最不敏感的租客。

這位「二房東」表示，雖然一群人走了，也有其他高端租客承租，卻是房租價格比之前降10%至20%，所以「最近不會再收新房源了」。