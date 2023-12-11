中國式救經濟 官方要求加強「輿論引導」

中國經濟今年表現低迷，但官媒紛紛對經濟前景唱多，企圖提振民眾信心。(美聯社)

中國經濟今年表現低迷，但官媒近日紛紛對經濟前景唱多，企圖提振民眾信心。不久前召開的中共 政治局會議上便特別指出，要「加強經濟宣傳和輿論引導」。

人民日報從10日開始，推出「開局之年中國經濟高質量發展述評」系列。

新華社11日則是整理中共總書記習近平今年赴各地考察時關於經濟發展的語錄，稱「2023年是全面貫徹黨的20大精神的開局之年，是3年新冠疫情 防控轉段後經濟恢復發展的一年。中國經濟，正堅定不移向高質量發展邁進」。

中國官媒唱多經濟，與多數民眾感受有差異。

當前中國經濟不振，尤以房地產 業拖累最多，原因包括：COVID-19疫情防控消耗大量財政、阻礙經濟貿易活動；中美關係不佳，國際供應鏈對中國採取「去風險化」策略；前幾年對房地產、補教、網路平台等行業監管過頭；中國經濟今年復甦情況不如預期，民眾消費趨於保守等。

負面消息頻傳的背景下，習近平6日在黨外人士座談會上要求「要堅定發展信心，協助做好解疑釋惑、凝聚共識工作」。

8日，中共中央政治局召開會議，分析研究2024年經濟工作。會議指出，「要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導」。有分析稱這是相對較新的提法。

中國旅美政治評論學者鄧聿文10日在社群平台X發文說，「加強經濟宣傳和輿論引導」，也就是對中國經濟不能唱衰，只能唱好；唱衰中國經濟，就要禁言，最新一例就是財經評論家劉紀鵬、水皮等人被全網禁言。他認為這種作法是「自欺欺人」。

在經濟成長面臨壓力的情況下，中國官方近年已經持續在加強對財經媒體、名嘴的管控。

2021年8月，中國網信辦封禁關停一批「充當『黑嘴』、敲詐勒索、社會反映強烈的自媒體帳號」；擁有眾多粉絲的財經作家吳曉波、經濟分析家任澤平和洪灝等人，2022年都曾被網路禁言。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點