我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資家：你應去除身邊的「毒人」 以免阻礙成功路

哥大教授艾明如：排華法律正在增加 彷彿歷史重演

中國式救經濟 官方要求加強「輿論引導」

中央社台北11日電
中國經濟今年表現低迷，但官媒紛紛對經濟前景唱多，企圖提振民眾信心。(美聯社)
中國經濟今年表現低迷，但官媒紛紛對經濟前景唱多，企圖提振民眾信心。(美聯社)

中國經濟今年表現低迷，但官媒近日紛紛對經濟前景唱多，企圖提振民眾信心。不久前召開的中共政治局會議上便特別指出，要「加強經濟宣傳和輿論引導」。

人民日報從10日開始，推出「開局之年中國經濟高質量發展述評」系列。

新華社11日則是整理中共總書記習近平今年赴各地考察時關於經濟發展的語錄，稱「2023年是全面貫徹黨的20大精神的開局之年，是3年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。中國經濟，正堅定不移向高質量發展邁進」。

中國官媒唱多經濟，與多數民眾感受有差異。

當前中國經濟不振，尤以房地產業拖累最多，原因包括：COVID-19疫情防控消耗大量財政、阻礙經濟貿易活動；中美關係不佳，國際供應鏈對中國採取「去風險化」策略；前幾年對房地產、補教、網路平台等行業監管過頭；中國經濟今年復甦情況不如預期，民眾消費趨於保守等。

負面消息頻傳的背景下，習近平6日在黨外人士座談會上要求「要堅定發展信心，協助做好解疑釋惑、凝聚共識工作」。

8日，中共中央政治局召開會議，分析研究2024年經濟工作。會議指出，「要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導」。有分析稱這是相對較新的提法。

中國旅美政治評論學者鄧聿文10日在社群平台X發文說，「加強經濟宣傳和輿論引導」，也就是對中國經濟不能唱衰，只能唱好；唱衰中國經濟，就要禁言，最新一例就是財經評論家劉紀鵬、水皮等人被全網禁言。他認為這種作法是「自欺欺人」。

在經濟成長面臨壓力的情況下，中國官方近年已經持續在加強對財經媒體、名嘴的管控。

2021年8月，中國網信辦封禁關停一批「充當『黑嘴』、敲詐勒索、社會反映強烈的自媒體帳號」；擁有眾多粉絲的財經作家吳曉波、經濟分析家任澤平和洪灝等人，2022年都曾被網路禁言。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中共 疫情 房地產

上一則

彭博：中國實質利率攀升 恐拖累明年經濟成長

下一則

義烏火鍋店天降多隻老鼠 還抓破客人頭皮

延伸閱讀

楊丞琳稱河南人愛騙人 當地官媒：這種玩笑不好笑

楊丞琳稱河南人愛騙人 當地官媒：這種玩笑不好笑
中國救房地產市場 官媒：11月以來投300多億人民幣

中國救房地產市場 官媒：11月以來投300多億人民幣
呼籲股民不要入市 中國知名金融學者遭全網禁言

呼籲股民不要入市 中國知名金融學者遭全網禁言
巴勒斯坦官媒：以色列空襲加薩北部學校 至少50死

巴勒斯坦官媒：以色列空襲加薩北部學校 至少50死

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世
女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜

女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜