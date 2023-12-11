中國「國貨一哥」李寧砸2.8億赴港買樓遭看衰 股價暴跌

昔日中國「國貨一哥」運動品牌李寧將以22億港元（約2.8億美元）從恒基兆業購買位於北角的「港匯東」全幢商廈，物業一部分用作集團於香港的總部。但從股價反應市場普遍不看好。(取材自一財網)

港交所文件顯示，昔日中國「國貨一哥」運動品牌李寧將以22億港元（約2.8億美元）從恒基兆業購買位於北角的「港匯東」全幢商廈，物業一部分用作集團於香港 的總部。受到該消息影響，李寧在港股價一度報跌逾16%，最後以跌14%作收。

據了解，本次收購的主要資產為一整幢樓宇，物業總佔地面積約9600平方尺，總建築面積約144000平方尺，包含22層商業/辦公空間及兩層零售區域。

值得注意的是，今年下半年以來，香港樓市價格不斷下跌。12月4日，美聯樓價指數最新報140.78點，按周跌1.13%，已連續下跌十六周，本年迄今樓價跌3.6%，創逾六年半新低。也因此有分析認為李寧買樓舉動是在抄底香港樓市。

公告顯示，李寧認為，在港業務有龐大發展潛力。此外，擴展集團於香港業務營運將有助擴展其國際業務，因而具有重要策略意義。由於香港為全球少數之國際城市，且憑藉其作為商業樞紐悠久聲譽，集團可加強其與不同國家之聯繫，並探索各種國際商機。

李寧買樓引起市場關注，正負反應皆有。瑞銀報告指出，基於是次就非核心業務作開支，預料這對股價產生負面影響。

市場對於李寧買樓似乎不看好，李寧11日港股早盤跳空低開，盤中一度大跌15.22%，刷新2020年3月以來新低，最新市值475.2億港元（較上週五蒸發85億港元）。而李寧股價年內已跌近73%。

從李寧披露第三季經營數據來看，中國國內業務短線承壓，門店數量衰減、同店銷售增速放緩、庫存提升等問題已令公司業務面臨不小的挑戰，這次再買樓拓展國際業務存在不確定性。

不過，港股評論人岑智勇認為，香港總部的戰略意義不僅在於其地理位置的優勢，更在於其能夠為李寧提供與全球其他主要城市合作的獨特平台。這種合作不僅限於商業交易，還包括文化交流、品牌推廣、技術創新等多個層面的合作。