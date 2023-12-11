我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哥大教授艾明如：排華法律正在增加 彷彿歷史重演

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

中國幼兒園吹整併風 凸顯出生率降人口減

中央社台北11日電
中國整併幼兒園，凸顯人口影響開始浮現。(美聯社)
中國整併幼兒園，凸顯人口影響開始浮現。(美聯社)

由於中國出生人口降，幼兒園的供需發生逆轉，中國的人口和教育大省湖南率先提整併幼兒園，甚至中國人口第一大縣安徽省臨泉縣，約莫1/10的幼兒園說收就收。

中國整併幼兒園，凸顯人口影響開始浮現。北京青年報10日報導，湖南省教育廳近期發布通知，擬有序整併，在城鎮新增人口集中地區新建、改擴建公辦幼兒園，農村地區原則不再新增。

湖南是中國的人口和教育大省，率先提調整幼兒園布局，別具意義。而中國第一人口大縣安徽臨泉早於湖南出手展開調整，也值得關注。

臨泉雖只是普通縣城，卻是中國戶籍人口第一大縣，一度超過230萬人，相當於許多西部地級市的規模，但安徽臨泉縣教育局今年8月發布公告，當地50所民辦幼兒園喊卡。

其中12所申請終止辦學，38所則是已無實際招生，占2022年全縣和全縣民辦幼兒園總數的11.8%及24.5%，如此人口大縣，一次就關閉1/10左右的幼兒園，影響可想而知。

另據中國財經自媒體「國民經略」今天發表的文章，若干大城市如海南省海口，33所民營幼兒園停辦，青島即墨區聲稱因地制宜，整併小規模村辦園61所等。

中國幼兒園數的減少並非個案，據北京當局最新發布統計，全中國2022年共計幼兒園28.92萬所，比去年減少5610所，降幅1.90%，並且是2008年以來首次負成長。

這些被整併或裁撤的幼兒園雖然多數是村辦、民辦，若干因不符合辦學資格而退場，或因公辦園啟用而關門，但關鍵原因還是生源不足難以為繼。

據中國每日經濟新聞8月間的報導，中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新於第16屆中國健康產業（國際）生態大會表示：「中國已經成為全球生育率最低的國家之一。」

當時原新還說，中國人口負成長的趨勢，將延續至本世紀70、80年代。

據中國國家統計局今年1月頒布的數據顯示，2022年中國人口數為14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，這是中國61年以來，首次出現人口負成長。

教育局

上一則

中國實施「雙減」2年 學業壓力仍在 還多了課後輔導

下一則

肅清緬北 中國公安再懸賞通緝3大電詐家族首腦 最高獎50萬元

延伸閱讀

人口普查數據 南加4縣講華語第三多

人口普查數據 南加4縣講華語第三多
拔劍心茫然 中高齡求職2困境

拔劍心茫然 中高齡求職2困境
11月就業市場緩和回溫 降息或要再等等

11月就業市場緩和回溫 降息或要再等等
灣區在家說外語人口 密爾比達最多

灣區在家說外語人口 密爾比達最多

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世