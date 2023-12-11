中國幼兒園吹整併風 凸顯出生率降人口減

中國整併幼兒園，凸顯人口影響開始浮現。(美聯社)

由於中國出生人口降，幼兒園的供需發生逆轉，中國的人口和教育大省湖南率先提整併幼兒園，甚至中國人口第一大縣安徽省臨泉縣，約莫1/10的幼兒園說收就收。

中國整併幼兒園，凸顯人口影響開始浮現。北京青年報10日報導，湖南省教育廳近期發布通知，擬有序整併，在城鎮新增人口集中地區新建、改擴建公辦幼兒園，農村地區原則不再新增。

湖南是中國的人口和教育大省，率先提調整幼兒園布局，別具意義。而中國第一人口大縣安徽臨泉早於湖南出手展開調整，也值得關注。

臨泉雖只是普通縣城，卻是中國戶籍人口第一大縣，一度超過230萬人，相當於許多西部地級市的規模，但安徽臨泉縣教育局 今年8月發布公告，當地50所民辦幼兒園喊卡。

其中12所申請終止辦學，38所則是已無實際招生，占2022年全縣和全縣民辦幼兒園總數的11.8%及24.5%，如此人口大縣，一次就關閉1/10左右的幼兒園，影響可想而知。

另據中國財經自媒體「國民經略」今天發表的文章，若干大城市如海南省海口，33所民營幼兒園停辦，青島即墨區聲稱因地制宜，整併小規模村辦園61所等。

中國幼兒園數的減少並非個案，據北京當局最新發布統計，全中國2022年共計幼兒園28.92萬所，比去年減少5610所，降幅1.90%，並且是2008年以來首次負成長。

這些被整併或裁撤的幼兒園雖然多數是村辦、民辦，若干因不符合辦學資格而退場，或因公辦園啟用而關門，但關鍵原因還是生源不足難以為繼。

據中國每日經濟新聞8月間的報導，中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新於第16屆中國健康產業（國際）生態大會表示：「中國已經成為全球生育率最低的國家之一。」

當時原新還說，中國人口負成長的趨勢，將延續至本世紀70、80年代。

據中國國家統計局今年1月頒布的數據顯示，2022年中國人口數為14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，這是中國61年以來，首次出現人口負成長。