我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

福斯前主播卡爾森自創付費制影音串流平台今上線

中國實施「雙減」2年 學業壓力仍在 還多了課後輔導

中央社台北11日電
中國實施減輕學習負擔的「雙減」政策已2年。圖為小學生上數學課。(中新社)
中國實施減輕學習負擔的「雙減」政策已2年。圖為小學生上數學課。(中新社)

中國實施嚴厲打擊補習、目的是減輕學習負擔的「雙減」政策已經2年，在學校實施的課後延時服務卻對師生形成了新的壓力。此外，入學考試制度不變，減負易成為空談。

2021年7月，中國官方印發「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，正式宣告「雙減」的開始，其中包括嚴禁校外培訓機構在節假日對中小學生從事學科類補習，即使是平常日也有時段限制。

經濟觀察網報導，「中國教育三十人論壇」第10屆年會9日舉行，成員李鎮西發布最新針對中小學減負做的一項小型調查。在收集的630份問卷中，約30%的孩子認為課業負擔偏重或較重。在對學校「雙減」滿意度方面，26.5%的人不滿意，不滿意的原因主要集中在評價不變，減負空談，即減負的源頭沒有解決。

中國的初中生畢業時，都要經過「中考」，這是初中學業水平考試，以此成績決定未來要上高中還是職業學校。

李鎮西表示，國家層面應改變高中和大學入學考試的評價體制；取消中考分流；嚴禁擇校分班，減少小學階段考核，開通投訴熱線；學科方面，多做創造性學習任務，減少重複記憶知識。

由於「雙減」政策對校外補習設下很多限制，大量補教機構關門，但雙薪家庭又無法立刻接放學的孩子回家，官方因此推出配套措施，要求學校提供「5+2」課後延時服務，也就是學校每周一至周五都要展開課後服務，每天至少2小時，性質相當於非強制性的托管服務。

報導說，李鎮西針對中小學生的調查顯示，在3萬1205份問卷中，自願參加課後延時服務的人群比例約為76.7%。在學校課後延時服務的類別方面，70.9%為作業輔導、60.7%為托管、寫作、18.3%為上新課。

在收集意見時，有家長表示，因為學校的課後服務不定時會上新課、講評作業或者考試，孩子不得不參加免得落在人後。

在對課後延時服務的評價方面，56.45%的人表示「學生在校時間長，學習壓力大」，55.95%的人表示「教師在校時間長，工作負擔重」。由此可見，自從開始課後延時服務，師生在校時間加長，普遍反映壓力與負擔都在加重。

李鎮西表示，60.9%人都選擇希望取消課後延時服務。但他們也建議，課後延時服務要能引進校外專業人員或有資質的教師承擔，比如鋼琴課、機器人課、書法課等，教師也應當要有合理的加班費。

從網路上各個教育自媒體的言論來看，不少人確實對課後延時服務很多批評。他們認為，學生待在學校的時間太長，不管延時期間是否上課，都會讓學生感到疲憊；同時延時放學還涉及到了學生的飲食問題，很多學校無法提供晚餐。

書法

上一則

中菲南海衝突 中國：將採必要措施應對挑釁

延伸閱讀

新移民高中 學生要求改校名

新移民高中 學生要求改校名
市主計長：接收無證客學生 各校恐失1100萬元資金

市主計長：接收無證客學生 各校恐失1100萬元資金
傑出補習班 2024春季班招生中 貝賽分校 加開課後輔導 可到校接

傑出補習班 2024春季班招生中 貝賽分校 加開課後輔導 可到校接
賓州州長簽署 獲州府補助4大學須公開財務

賓州州長簽署 獲州府補助4大學須公開財務

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...
中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世
女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜

女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜