中國實施「雙減」2年 學業壓力仍在 還多了課後輔導

中國實施減輕學習負擔的「雙減」政策已2年。圖為小學生上數學課。(中新社)

中國實施嚴厲打擊補習、目的是減輕學習負擔的「雙減」政策已經2年，在學校實施的課後延時服務卻對師生形成了新的壓力。此外，入學考試制度不變，減負易成為空談。

2021年7月，中國官方印發「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，正式宣告「雙減」的開始，其中包括嚴禁校外培訓機構在節假日對中小學生從事學科類補習，即使是平常日也有時段限制。

經濟觀察網報導，「中國教育三十人論壇」第10屆年會9日舉行，成員李鎮西發布最新針對中小學減負做的一項小型調查。在收集的630份問卷中，約30%的孩子認為課業負擔偏重或較重。在對學校「雙減」滿意度方面，26.5%的人不滿意，不滿意的原因主要集中在評價不變，減負空談，即減負的源頭沒有解決。

中國的初中生畢業時，都要經過「中考」，這是初中學業水平考試，以此成績決定未來要上高中還是職業學校。

李鎮西表示，國家層面應改變高中和大學入學考試的評價體制；取消中考分流；嚴禁擇校分班，減少小學階段考核，開通投訴熱線；學科方面，多做創造性學習任務，減少重複記憶知識。

由於「雙減」政策對校外補習設下很多限制，大量補教機構關門，但雙薪家庭又無法立刻接放學的孩子回家，官方因此推出配套措施，要求學校提供「5+2」課後延時服務，也就是學校每周一至周五都要展開課後服務，每天至少2小時，性質相當於非強制性的托管服務。

報導說，李鎮西針對中小學生的調查顯示，在3萬1205份問卷中，自願參加課後延時服務的人群比例約為76.7%。在學校課後延時服務的類別方面，70.9%為作業輔導、60.7%為托管、寫作、18.3%為上新課。

在收集意見時，有家長表示，因為學校的課後服務不定時會上新課、講評作業或者考試，孩子不得不參加免得落在人後。

在對課後延時服務的評價方面，56.45%的人表示「學生在校時間長，學習壓力大」，55.95%的人表示「教師在校時間長，工作負擔重」。由此可見，自從開始課後延時服務，師生在校時間加長，普遍反映壓力與負擔都在加重。

李鎮西表示，60.9%人都選擇希望取消課後延時服務。但他們也建議，課後延時服務要能引進校外專業人員或有資質的教師承擔，比如鋼琴課、機器人課、書法 課等，教師也應當要有合理的加班費。

從網路上各個教育自媒體的言論來看，不少人確實對課後延時服務很多批評。他們認為，學生待在學校的時間太長，不管延時期間是否上課，都會讓學生感到疲憊；同時延時放學還涉及到了學生的飲食問題，很多學校無法提供晚餐。