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廣州炒「金融茶」爆雷 傳500茶商受騙損失逾5億人民幣

記者賴錦宏／即時報導
茶近來在中國也成為金融炒作與詐騙的標的。（新華社）
茶近來在中國也成為金融炒作與詐騙的標的。（新華社）

茶葉在中國也變成金融炒賣工具。廣州昌世茶茶業公司（簡稱「昌世茶」）最近被指「爆雷」，昌世茶早前以承諾高於入手價回收誘導茶商入坑，導致500多家茶商被騙，涉及金額高達5億元人民幣（約6990.7萬美元）。涉事茶商則稱，事件涉惡意製造恐慌，正與茶商協調理賠。

據經濟觀察報報導，中國近年出現製造稀缺和高收藏價值的茶品假象，以承諾高於入手價回收誘導茶商入坑，這些具投資屬性的茶葉被稱為「金融茶」。

最近，進駐廣州芳村茶葉市場的昌世茶，推出的四款茶葉產品，以「沒有書面約定」的回收價格，吸引茶商參與。兩個月內，將產品單價從每提（一提為7片，每片重357公克），從人民幣3萬元炒到7萬多元。

之後，昌世茶又推出高價的第五款產品，吸納一筆資金後，無人接盤，導致茶價大跌，由人民幣5萬元跌至2000至3000元，令茶商損失慘重。

報導指，據當地茶商估計，炒昌世茶的茶商達500人以上，涉及金額逾人民幣5億元。許多受損失茶商近日到昌世茶店外維權，要求退款並向公安報案，但警方認為，事件屬茶商自發性的市場行為，應由雙方自行處理。

每日經濟新聞指出，昌世茶第二大股東劉嘉豪表示，這次糾紛背後有人惡意攻擊，聲稱「製造恐慌的行為，低價收購貨物，然後要賠償更多金額。我們都有證據（造成價格不穩），也提交（了）警方」。

他並稱，昌世茶仍正常經營，正與合作茶商溝通解決，但未提及具體賠償內容，只否認按50%賠償的說法。

報導又指，「廣州荔灣發布」本月6日曾發表題為「『金融茶』『理財茶』？賭局陷阱！」的文章，直指當下盛行於茶市的「金融茶」騙局基本屬於一種新型的「龐氏騙局」，呼籲投資者提高警惕。

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