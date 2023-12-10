楊丞琳稱河南人愛騙人 當地官媒：這種玩笑不好笑

歌手楊丞琳近日在鄭州演唱會上因一席玩笑話引發風波。（中通社）

繼台灣樂團「五月天」在上海爆發假唱風波後，針對台灣歌手楊丞琳在河南鄭州 演唱會上笑稱「河南人愛騙人」，河南官媒發表評論稱，作為有影響力的公眾人物，一言一行更是要謹慎，不要拿無知和無心當藉口 。

綜合每日財經新聞和成都商報報導，網傳影片顯示，楊丞琳日前在演唱會上與粉絲互動時笑說：「河南人不可以這樣，你們一直有一些名聲，愛騙人的事。你們不要騙我哦，鄭州人你們太壞了一直騙我。」

楊丞琳雖然是以開玩笑的口吻作出以上表述，但事件發酵後，不少中國網友認為，楊丞琳身為公眾人物，這樣的言語並不恰當。有 網友評論稱，「開玩笑要有度，藝人更要注意謹慎行」、「拒絕地域黑，不要把偏見當成真相」。

針對此一事件，楊丞琳10日透過微博 發文致歉。 楊丞琳寫道：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的 人鄭重道歉。」

對此，河南當地媒體「大象新聞」發文稱，在現場能感受到楊丞琳當下是用開玩笑的語氣跟歌迷互動，似乎是想玩梗活躍氣氛，但作為公眾人物，開這種「地域黑的玩笑並不好笑。 雖然楊丞琳發文致歉，但引發的討論以及地域黑的謾罵攻擊並未停止，而這些都要讓無辜的河南人承受。

文章指出，多名觀眾在演唱會後表示，他們當下第一反應是跟著一起笑，但過後會感到不舒服，「特別是那句『你們已經有一些名聲誒，你們知道吧。』」

文章最後指出「事實上，作為有影響力的公眾人物，有責任關注時事了解熱點，一言一行更是要謹慎，不要拿無知和無心當藉口，這一句『玩笑』又要為河南人引來 多少謾罵和攻擊，看熱搜評論就知道了！」