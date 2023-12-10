我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯：除非談判 否則以色列討不回任何人質

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

報告：台美關係、中國內部壓力 驅動北京對台介選

中央社台北10日電
台灣陸委會最新兩岸情勢簡報指出，中共透過經濟脅迫等作為介入台灣2024選舉，台海情勢危機感、台美關係、中國內部經濟疲軟等壓力，驅動北京對台介選動機。(路透)
台灣陸委會最新兩岸情勢簡報指出，中共透過經濟脅迫等作為介入台灣2024選舉，台海情勢危機感、台美關係、中國內部經濟疲軟等壓力，驅動北京對台介選動機。(路透)

台灣陸委會最新兩岸情勢簡報指出，中共透過經濟脅迫等作為介入台灣2024選舉，台海情勢危機感、台美關係、中國內部經濟疲軟等壓力，驅動北京對台介選動機。

大陸委員會（陸委會）發布中國大陸與兩岸情勢簡報，「我大選前中共對台政策作為觀察」一文內容作出上述表示；台灣總統大選及立法委員選舉將於明年1月13日舉行。

簡報提到，中共操作貿易壁壘調查、對台企查稅、農產品輸陸、陸客赴台觀光等議題，企圖透過經濟脅迫干擾台灣選舉；中共持續利用會見台灣人士機會，強調兩岸關係面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」選擇，試圖影響台灣人民投票意向。

簡報剖析中共升高對台威脅與介選的原因。第一個原因為，北京對於台海情勢有高度危機感，台總統蔡英文今年國慶演說內容被視作挑戰中共對台核心政策；在野政黨「藍白合」協商破局後，這份危機感又再升高。

另兩個原因分別為台美關係、內部經濟問題。拜登（Joe Biden）總統與中國領導人習近平於亞太經濟合作會議（APEC）舊金山峰會期間會晤提及勿干涉台灣選舉，台美關係觸動中共敏感神經；中國經濟疲軟、消費不振等問題，驅使北京必須加大對台施壓以轉移內部壓力。

簡報結語表示，對台冒進採取軍事行動的風險、代價太高了，中共以「複合式」威脅施壓台灣，內外施壓手段交互配合運作。

在外部，持續實施軍事威懾，配合外交、政經等方面加強施壓；在內部，利用網路、媒體等管道散布爭議訊息，試圖影響台灣輿論走向、干擾選舉，台灣社會必須加強防止假訊息流竄。

中共 台灣選舉 拜登

上一則

中菲船隻南海再度碰撞 中國海警局：菲蓄意「碰瓷」

延伸閱讀

電動車須占新車67%？ 眾院否決拜登案

電動車須占新車67%？ 眾院否決拜登案
比川普穩定、比拜登親商 企業家改挺海理參選

比川普穩定、比拜登親商 企業家改挺海理參選
拜登周末南加州趕場 好萊塢名流熱情捐款

拜登周末南加州趕場 好萊塢名流熱情捐款
美日韓國安首長會 共享北韓飛彈情資

美日韓國安首長會 共享北韓飛彈情資

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對