報告：台美關係、中國內部壓力 驅動北京對台介選

台灣陸委會最新兩岸情勢簡報指出，中共透過經濟脅迫等作為介入台灣2024選舉，台海情勢危機感、台美關係、中國內部經濟疲軟等壓力，驅動北京對台介選動機。(路透)

台灣陸委會最新兩岸情勢簡報指出，中共 透過經濟脅迫等作為介入台灣2024選舉，台海情勢危機感、台美關係、中國內部經濟疲軟等壓力，驅動北京對台介選動機。

大陸委員會（陸委會）發布中國大陸與兩岸情勢簡報，「我大選前中共對台政策作為觀察」一文內容作出上述表示；台灣總統大選及立法委員選舉將於明年1月13日舉行。

簡報提到，中共操作貿易壁壘調查、對台企查稅、農產品輸陸、陸客赴台觀光等議題，企圖透過經濟脅迫干擾台灣選舉 ；中共持續利用會見台灣人士機會，強調兩岸關係面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」選擇，試圖影響台灣人民投票意向。

簡報剖析中共升高對台威脅與介選的原因。第一個原因為，北京對於台海情勢有高度危機感，台總統蔡英文今年國慶演說內容被視作挑戰中共對台核心政策；在野政黨「藍白合」協商破局後，這份危機感又再升高。

另兩個原因分別為台美關係、內部經濟問題。拜登 （Joe Biden）總統與中國領導人習近平於亞太經濟合作會議（APEC）舊金山峰會期間會晤提及勿干涉台灣選舉，台美關係觸動中共敏感神經；中國經濟疲軟、消費不振等問題，驅使北京必須加大對台施壓以轉移內部壓力。

簡報結語表示，對台冒進採取軍事行動的風險、代價太高了，中共以「複合式」威脅施壓台灣，內外施壓手段交互配合運作。

在外部，持續實施軍事威懾，配合外交、政經等方面加強施壓；在內部，利用網路、媒體等管道散布爭議訊息，試圖影響台灣輿論走向、干擾選舉，台灣社會必須加強防止假訊息流竄。