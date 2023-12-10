中菲船隻南海再度碰撞 中國海警局：菲蓄意「碰瓷」

中菲10日於南海再起衝突，雙方船隻在仁愛礁海域發生船隻碰撞。（取自中國海警官方微博）

中國與菲律賓在南海衝突再起。中國海警10日清晨發布新聞稿，指控菲律賓船隻當日企圖闖入仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲籍漁船採取管制措施時，雙方船隻發生碰撞。對此，中國海警局新聞發言人甘羽表示，這是菲方蓄意「碰瓷」造成的，責任完全在菲方。

據「中國海警」微信 公眾號消息指出，甘羽指出，菲律賓10日上午不顧中方勸阻和警告，執意派出2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船「非法闖入」南沙群島仁愛礁鄰近海域，運送物資到非法「坐灘」軍艦。

甘羽稱，中國海警依法對菲搭載建築資的「卡拉延號」船採取管制措施，對菲運送食品等必要生活物資的「尤娜紮·五月」1號艇作出臨時性特殊安排。他表示，中方現場操作合理合法、專業規範，菲遊艇與中國海警執法艇發生「剮蹭」是菲方蓄意「碰瓷」造成的，「責任完全在菲方」。

甘羽指出，菲方行徑違反《南海各方行為宣言》和自身承諾，嚴重侵犯「中方領土主權」、破壞區域和平穩定，是愛好和平的域內國家都不願看到的。

他強調，中方正告菲方立即停止侵權行徑，嚴格管束一線挑釁舉動，不要搬起石頭砸自己的腳。「中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有『無可爭辯』的主權」，中國海警將依法在中方管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。