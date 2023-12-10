我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯：除非談判 否則以色列討不回任何人質

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

中菲船隻南海再度碰撞 中國海警局：菲蓄意「碰瓷」

記者謝守真／即時報導
中菲10日於南海再起衝突，雙方船隻在仁愛礁海域發生船隻碰撞。（取自中國海警官方微博）
中菲10日於南海再起衝突，雙方船隻在仁愛礁海域發生船隻碰撞。（取自中國海警官方微博）

中國與菲律賓在南海衝突再起。中國海警10日清晨發布新聞稿，指控菲律賓船隻當日企圖闖入仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲籍漁船採取管制措施時，雙方船隻發生碰撞。對此，中國海警局新聞發言人甘羽表示，這是菲方蓄意「碰瓷」造成的，責任完全在菲方。

據「中國海警」微信公眾號消息指出，甘羽指出，菲律賓10日上午不顧中方勸阻和警告，執意派出2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船「非法闖入」南沙群島仁愛礁鄰近海域，運送物資到非法「坐灘」軍艦。

甘羽稱，中國海警依法對菲搭載建築資的「卡拉延號」船採取管制措施，對菲運送食品等必要生活物資的「尤娜紮·五月」1號艇作出臨時性特殊安排。他表示，中方現場操作合理合法、專業規範，菲遊艇與中國海警執法艇發生「剮蹭」是菲方蓄意「碰瓷」造成的，「責任完全在菲方」。

甘羽指出，菲方行徑違反《南海各方行為宣言》和自身承諾，嚴重侵犯「中方領土主權」、破壞區域和平穩定，是愛好和平的域內國家都不願看到的。

他強調，中方正告菲方立即停止侵權行徑，嚴格管束一線挑釁舉動，不要搬起石頭砸自己的腳。「中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有『無可爭辯』的主權」，中國海警將依法在中方管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。

微信

上一則

中國近期發現 病童沒咳嗽等症狀檢查才知患肺炎

下一則

報告：台美關係、中國內部壓力 驅動北京對台介選

延伸閱讀

菲律賓民團船隊赴南海捍主權 遭中國船尾隨後放棄

菲律賓民團船隊赴南海捍主權 遭中國船尾隨後放棄
南海爭議…中水砲狂掃 菲嗆「不人道」 這是運送聖誕禮包的船

南海爭議…中水砲狂掃 菲嗆「不人道」 這是運送聖誕禮包的船
中菲南海爭議 中國海警：菲船故意衝撞 責任全在菲方

中菲南海爭議 中國海警：菲船故意衝撞 責任全在菲方
菲律賓控中國海警南海水砲攻擊補給船 譴責挑釁行為

菲律賓控中國海警南海水砲攻擊補給船 譴責挑釁行為

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00

超人氣

更多 >
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人

情色網紅自爆每天「床戰」16男 回頭客通常是老男人
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對