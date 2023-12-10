中國近期發現 病童沒咳嗽等症狀檢查才知患肺炎

圖為河北一家醫院，家長抱著孩子排隊就診。(中新社)

近期中國呼吸道疾病大流行，稚齡孩童首當其衝，並且臨床發現，不少罹患呼吸道疾病的病童沒咳嗽等症狀，經檢查才知已罹患肺炎，關鍵在於真菌性、肺結核等類型肺炎，主要症狀並非咳嗽。

中國官媒人民日報健康app（應用程式）今天報導，中華中醫藥學會兒科分會委員、河南 中醫藥大學第一附屬醫院兒科副主任醫師周榮易表示，當前支原體 （黴漿菌 ）肺炎感染中，確實若干孩童咳嗽不明顯，甚至不怎麼發燒。

他說，這些患者肺部聽診無明顯異常，但經影像學檢查已顯示為肺炎，比例約莫10%至15%。

至於無咳嗽症狀卻罹患肺炎的原因，周榮易分析，1歲以下的兒童往往咳嗽不甚明顯，但若奶量下降、精神變差、偶有發熱或體溫不升、口吐沫、嗆奶、嗆咳、氣急、口唇青紫、呼吸急促，都是小兒肺炎的表現。

他說，另從感染的病原體而論，病毒性肺炎和細菌性肺炎患者的症狀常見咳嗽、咳痰等，而真菌性肺炎、肺結核等類型的肺炎，主要症狀可能不是咳嗽。

周榮易表示，肺炎患者症狀因個別差異而不同，有些可能僅表現發燒、疲倦、呼吸急促等沒咳嗽，待病情加重，可能會胸痛、意識模糊等，總之肺炎患者不見得都會咳嗽，但咳嗽是肺炎的典型症狀之一。

而溫州醫科大學附設二院兒童呼吸科主任張海鄰指出，咳嗽是肺炎常見症狀也是防禦機制，但咳嗽程度因人而異，例如肺炎黴漿菌常影響呼吸道上皮纖毛細胞，毒素也與百日咳毒素同源，所以咳嗽相對重。

他說，有些病毒性肺炎可能影響支氣管，喘息症狀比較凸顯，而有些細菌性肺炎早期肺泡發炎顯著，恢復期的咳嗽才會加重。

另據中國澎湃新聞7日報導，上海綜合型三甲醫院（最高級別醫院）龍華醫院兒科主任李文指出，和往年相比，今年呼吸道疾病來得早且發展很隱匿。

她發現，有些患兒即使沒有明顯咳嗽等症狀，但是經CT檢查（電腦斷層掃描）才知罹患肺炎，因此臨床醫師更加重視CT檢查。