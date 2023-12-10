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香港區議會選舉 投票開始5小時投票率只有13.5%

中央社台北10日電
香港舉行區議會選舉。(新華社)
香港舉行區議會選舉。(新華社)

香港今天舉行區議會選舉，投票率備受關注。根據港府數據，截至當地下午1時30分已開始投票5小時，直選議席的投票率只有13.51%，較2019年區議會選舉同時段的36.89%差距甚遠，也較2015年同時段的17.66%低。

這屆區議會選舉就候選人設立重重關卡，民主黨等泛民主派因不能獲得足夠提名而無人參選，令人關注會否影響投票率。

區議會選舉投票今早8時30分開始，根據港府公布的數據，截至今午1時30分，直選議席的投票率只有13.51%。這屆直選議席減至88席，全港選民登記人數有433.3萬人。直選議席投票至今晚10時30分。

2019年反送中運動爆發，當年全日的區議會選舉投票率創新高。當年截至中午1時30分，投票率為36.89%，當年全港選民登記人數為413.2萬人。

2015年區議會選舉，截至中午1時30分的投票率為17.66%，當年的全港選民登記人數為312.1萬人。

2021年「完善」選舉制度後的首場立法會選舉中的地方選區投票，截至中午1時30分投票率為14.39%，當年全港登記選民有447.2萬人。

這顯示這屆經「完善」選舉制度後的區議會選舉前5小時的投票率與2021年經「完善」選舉制度後的立法會選舉的同時段投票率相近。

投票 選民登記 港府

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