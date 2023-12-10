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馬雲之後 劉強東發聲：京東必須改變 無論如何不會躺平

記者黃雅慧／即時報導
京東集團創辦人劉強東9日在內網發聲指出京東必須改，他不會躺平。(新華社資料照片)
京東集團創辦人劉強東9日在內網發聲指出京東必須改，他不會躺平。(新華社資料照片)

在阿里集團創始人馬雲提出「阿里會改」後，另一電商巨頭京東創始人劉強東也發聲。澎湃新聞引述京東內部人士報導，京東董事局主席劉強東9日在公司內網回覆員工稱，京東必須改變，否則沒有出路，「相信我們一定會走出低谷。任何一個人任何一家公司都會經歷若干個頂峰和低谷才能成就偉大。」

報導指出，劉強東說，「出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平。」劉強東稱，「現在組織龐大臃腫低效，改變起來確實需要時間。」此外，劉強東也痛批，很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。

據了解，會引發劉強東親自回文，主要來自一位京東運營人員在內網指出京東目前存在的問題，包括促銷機制複雜、平台大促需要提前規劃好節奏和力度、平台生態需要給到POP商家更多支持、低價心智，需要人人執行到位，貫徹到底等等內容。

近期電商平台正迎來變革的聲音。在電商平台拚多多業績第三季出色業績公布後，拼多多市值即將超越阿里之際，馬雲以「合夥人馬雲」身分在公司內網回復：「希望大家多提建設性意見和建議，特別是創新想法。我相信今天的阿里人大家都在看都在聽。我更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天里。AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」

去年底京東零售內部大會上，劉強東反覆向參會的6000多名採銷強調「低價」。隨後，隱居幕後四年的劉強東重返京東管理一線，成為京東事實上的掌舵者。而這代表劉強東回歸京東已經將近一年時間。

在劉強東打出「低價」策略下，京東整體方向大調轉，包括上線百億補貼、打通自營和POP等。不過外界認為，京東要當「價格屠夫」奪回失去疆土有困難，因為過於低價也易引起商家反彈，比如海氏烘焙在11月初便以京東涉嫌濫用市場支配地位舉報京東。

京東集團第三季財報數據顯示，京東總收入達2477億元(人民幣，下同，約346億美元)，年增1.7%。歸母淨利潤為人民幣79億元，去年同期為60億元。此外，經營利潤年增6.6%至93億元。

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