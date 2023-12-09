中指院：收入減影響需求 中國2024房價下跌態勢持續

中指院報告指出，受限於居民收入預期弱、房價下跌預期仍在，中國明年全國房市將呈現「銷售規模仍有下行壓力，新開工面積、開發投資或持續回落」的特性，供需兩端政策仍有發力空間。圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）

中國指數研究院表示，中國當前樓市政策環境已接近2014年最寬鬆階段，但受限於居民收入預期弱、房價下跌預期仍在，明年全國房地產 市場將呈現「銷售規模仍有下行壓力，新開工面積、開發投資 或持續回落」的特性，供需兩端政策仍有發力空間。

中國經濟網報導，中指院7日發布「中國房地產市場2023總結&2024展望」報告，並在報告中作出上述表示。

報告根據「中國房地產業中長期發展動態模式」計算。首先，需求端方面，預計2024年全國商品房銷售面積較去年同期下降4.9%。但樂觀情形下，若宏觀經濟持續恢復、居民置業意願好轉、疊加城中村改造如期推進，全國商品房銷售面積或可實現小幅成長。

供給端方面，預計2024年新開工面積年減幅約10%左右，新開工規模低於9億平方公尺。原因是新房銷售恢復緩慢、近兩年土地成交規模大幅縮量、現有庫存量較高等因素或將繼續拖累企業新開工節奏。

投資方面，預計2024年房地產開發投資額年減6.1%，原因是新開工下降、施工過峰等因素或將繼續制約建築工程投資修復，加上近兩年土地成交縮量態勢未改，或導致土地購置費進一步下行。但樂觀情形下，城中村改造與保障性住宅建設發力，開發投資額與2023年基本持平。

報告並提出，在市場過熱階段推出的限制性政策仍有望持續優化調整，明年供需兩端政策均有發力空間。

在需求端，報告評估，降低購屋成本、降低購屋門檻仍是政策優化的聚焦點。京滬可望降低二套房首付比例，降低房貸利率，優化普宅認定標準，降低交易稅費等。

此外，一線城市或將按照因區施策的方式優化郊區限購，核心二線城市預計將全面取消限購，低能階城市則或透過發放購屋補貼等方式促進購屋需求釋放。

在供給端，在「促進金融與房地產良性循環」要求下，企業端資金支持政策可望繼續細化落實，企業融資 環境可望得到改善；「保交樓」資金和配套舉措或進一步跟進，推動化解項目交付風險。

同時，各地土拍規則預計將繼續放寬，帶動土地市場活躍度提升；另外，「三大工程」建設或是2024年增量政策重要著力點，相關政策可望加速落地。