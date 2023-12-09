我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙錘殺案2童出院在即 華人聯合會籌款數萬相助

預防詐騙 郵局改地址新規定 要先驗證身分

周庭被港警帶遊深圳 學者質疑中國多大程度協助

中央社台北9日電
「香港眾志」成員周庭。資料圖片。（中新社）
「香港眾志」成員周庭。資料圖片。（中新社）

香港眾志」成員周庭披露曾被香港警務處國安處人員帶往深圳「參觀」，作為發還護照的條件。法律學者指出，香港執法部門似乎能夠以正式身分帶周庭到中國，質疑中國執法部門對此有多大程度的協助。

周庭2020年8月因涉嫌違反國安法的「勾結外國勢力罪」被香港警務處國安處拘捕，護照也被扣起。

周庭3日在社群媒體發文，表示已在加拿大升學約3個月，考慮到自身安全及香港形勢等，決定不會回港。

她又透露，今年8月在5名國安人員「陪同」下，到深圳「參觀」改革開放展覽及騰訊總部等，作為發還護照的條件，還被要求寫悔過書。

對此，美國喬治城大學亞洲法律中心香港法律研究員黎恩灝8日在「外交家」（The Diplomat）撰文表示，如果周庭說法是真的，就進一步證明在今日的香港，「政治凌駕法治」。當嫌犯願意在警方面前表現愛國，包括讚揚國家，斷絕與被國家視為敵人的人來往，當局便會滿意及提供可以恢復自由的條件。

他表示，周庭被捕3年後仍然未被檢控及帶上法庭接受審訊，令人對當局是否有足夠證據存在疑問。在被檢控及接受審訊前寫悔過書，以及讚揚國家來換取發還護照並不符合香港法律及司法制度，也沒有法律基礎，但這種做法在中國並非不常見。香港警方這樣做，可能是進行正式訴訟前向周庭施壓。

黎恩灝強調，如果周庭的說法屬實，顯示警方在國安案件中行使權力比以前更加任意和政治化，挑戰了香港的普通法制度。

黎恩灝指出，周庭的事件顯示，香港執法部門似乎能夠以正式身分帶周庭到中國，但中國並不是香港警方的司法管轄區。質疑「中國執法部門有多大程度的參與？行程是否私人參觀而不應視為香港警方執行任務？如果周庭的說法屬實，這次是中國及香港司法管轄區進一步被模糊而令人不安的例子。」

他又指，香港政府可能是有意讓周庭出境，及讓她向世界展示她被監控、被警方要求表現愛國等，這可能會再次對港人產生寒蟬效應，即愛國是獲得自由的先決條件，而愛國的定義是只由國家決定。

黎恩灝認為，香港警方在國安法下需要面對的責任很少，令拘捕、無限期扣押護照、任意施加條件的情況，現在可能會發生在香港任何人身上。

他表示，港府應公開解釋周庭所說是否屬實，若繼續用國安法作為擋箭牌來掩飾他們任意執行法律及權力，不但不能提高公信力，更會讓公眾及國際投資者失去信心，因為他們會發現香港的法律環境不再有其確定性及一致性，就像中國一樣。

香港 周庭 升學

上一則

中國辦首屆外送技能競賽 網：多重視外送員權益少作秀

下一則

中指院：收入減影響需求 中國2024房價下跌態勢持續

延伸閱讀

梅西明年2/4飛港踢球 貝克漢也要來 旅遊、餐飲看旺消費

梅西明年2/4飛港踢球 貝克漢也要來 旅遊、餐飲看旺消費
深圳商會捐書 介紹家鄉發展

深圳商會捐書 介紹家鄉發展
周庭：對人身安全最感不安 擔心中國海外祕密警察

周庭：對人身安全最感不安 擔心中國海外祕密警察
NHK專訪 周庭：對自我人身安全最感不安

NHK專訪 周庭：對自我人身安全最感不安

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完
越孝順越帶財 12生肖3孝子喜獲財神青睞

越孝順越帶財 12生肖3孝子喜獲財神青睞
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬
內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈