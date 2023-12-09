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中國辦首屆外送技能競賽 網：多重視外送員權益少作秀

記者陳宥菘／即時報導
上海近日舉辦全國首屆外送配送業職業技能競賽，主辦單位稱，活動宗旨在建立切磋技藝的舞台，提升外送員的技能水準和綜合素質。（取自觀察者網）
上海近日舉辦全國首屆外送配送業職業技能競賽，主辦單位稱，活動宗旨在建立切磋技藝的舞台，提升外送員的技能水準和綜合素質。（取自觀察者網）

中國近日舉辦首屆外送配送業職業技能競賽，主辦單位稱，競賽旨在提升外送員技能水準和素質，但在新聞報導留言區卻不乏看到網友留言提及中國外送行業的剝削勞動，呼籲應多花心思在調整合理的利益分配，少作秀。有網友便直言，官方釋出的活動照片如此體面，「根本不是外送員真實工作狀態」。

2023年首屆全國外送配送業職業技能競賽7日在上海舉辦，來自6家平台企業，共40名外送員齊聚在上海市普陀區黨群服務中心參賽。綜合成績排名前10名的選手能獲得「最佳騎手獎」。

決賽現場，參賽者需過5關，依據為配送前準備、規範配送、安全行駛、配送實操及異常處置，此外還必須依照考官要求，面對店家出餐慢、少給餐，交通事故，聯絡不上顧客等各種特殊情境隨機應變，以考察外送員的專業基礎知識、溝通協調能力、突發事件處置能力。

比賽最終由入行三年、「餓了麼」平台的外送員黃曉琴奪冠。她表示，騎士不僅要快，也要穩，在取餐和送餐過程中與商家和顧客保持良好的溝通，很多問題就能迎刃而解，這是我在比賽中的秘訣，也是工作中的心得。」

這場競賽由中國財貿輕紡煙草工會、上海市總工會主辦，主辦單位表示，這是針對外送員舉辦的首次全國性職業技能競賽，旨在為來自各地不同平台的外送員搭建開拓視野、交流經驗、切磋技藝的舞台，提升外送員的技能水準和綜合素質。

上海市總工會表示，這是「以賽促學、以賽促練」，打造高水準、職業素質好的網約配送員隊伍。

不同於主辦方關注在切磋技藝、提升水準與素質的面相，在陸媒報導留言區裡，卻有許多留言提及外送員的權益。

如在「觀察者網」報導留言區裡，有讀者留下評論道：「現在每次看到外賣員，真的覺得他們不容易，邊看手機邊跑著，一臉風霜，衣服也不乾淨。這樣的活動，這麼體面但虛假的照片，對外送業外送人員有啥用？」

還有網友直言不諱說：「外送平台是中國毒瘤，為什麼許多人看不出，誰家孩子甘心送外賣?…好噁心」，網友呼籲應該「實際一點」，關注平台、商家和騎士利益合理分配，而不是舉辦技能競賽，「少一些華而不實的作秀！」

今年9月，中國網上瘋傳一篇「2022年冬，我在臨沂城送外賣」的文章，這是山東臨沂大學文學院教師邢斌將自身當外送員一個月的體驗書寫出來。文章提到，外送員每小時收入人民幣10元（約美金1.4元）是常態、20元是極限。除了肉體辛苦，還會受人辱罵，「沒人拿正眼看送外賣的」。

上海近日舉辦全國首屆外送配送業職業技能競賽，有網友直言，官方釋出的活動照片如此體...
上海近日舉辦全國首屆外送配送業職業技能競賽，有網友直言，官方釋出的活動照片如此體面、甚至套了濾鏡，「根本不是外送員真實工作狀態」。（取自觀察者網）

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